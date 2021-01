Minecraft Earth : Microsoft annonce la fermeture des serveurs le 30 juin

Minecraft Earth est un jeu mobile en réalité augmentée – Crédit : Microsoft

Minecraft Earth est un jeu mobile auquel tous les fans de Mojang et de réalité augmentée ont déjà joué au moins une fois. Microsoft a d’abord sorti la version bêta de Minecraft Earth sur iOS en juillet 2019 avant de la déployer sur Android le mois suivant. Minecraft Earth est ensuite entré en accès anticipé sur Android et iOS en septembre 2019. Un peu plus d’un an après l’arrivée de Minecraft à la sauce Pokémon GO sur les smartphones, Microsoft annonce déjà la fin du jeu, mais pourquoi ?

Une dernière mise à jour pour Minecraft Earth vient d’être déployée

Microsoft vient d’informer tous les joueurs de Minecraft Earth que les serveurs du jeu mobile en réalité augmentée seront fermés à partir du 30 juin 2021. Il ne sera donc plus possible d’y jouer après cette date. Comme vous vous en doutez probablement, cette décision inattendue a été prise à cause de la pandémie de Covid-19.

En effet, Microsoft a expliqué que : « Minecraft Earth a été conçu autour de la libre circulation et du jeu collaboratif – deux choses qui sont devenues presque impossibles compte tenu de la situation mondiale actuelle. En conséquence, nous avons pris la difficile décision de réaffecter nos ressources à d’autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft et de mettre fin au support de Minecraft Earth en juin 2021 ».

Néanmoins, Microsoft n’abandonne pas pour autant les joueurs. Une mise à jour finale de Minecraft Earth vient d’être déployée. Elle sert à « rendre votre temps dans Minecraft Earth aussi amusant que possible ». Et pour cause, les microtransactions sont supprimées et les coûts de construction sont considérablement réduits. Le temps de construction est également revu à la baisse et tous les joueurs qui se connectent entre le 5 janvier et le 30 juin recevront un pack spécial.

Si vous n’avez encore jamais joué à Minecraft Earth, c’est l’occasion parfaite de tester le jeu dans de bonnes conditions avant qu’il ne disparaisse. Si vous appréciez les jeux en réalité augmentée, il y a toujours l’indétrônable Pokémon GO, mais aussi le nouveau The Witcher : Monster Slayer qui est d’ores et déjà disponible sur iOS et qui le sera bientôt sur Android.

