Moins de voitures, plus d’options : Google Maps change notre façon de bouger

Google Maps mise sur la mobilité durable

En plus de guider les utilisateurs d’un point A à un point B, Google Maps s’engage désormais dans la transition vers une mobilité plus durable. Elle met l’accent sur des alternatives concrètes à la voiture, en valorisant les modes de transport doux, comme la marche, le vélo et les transports en commun, ainsi que les trajets optimisés pour limiter la consommation d’énergie. L’objectif est de réduire l’empreinte carbone des déplacements urbains et d’améliorer l’expérience des usagers.

Dans cette logique, Google soutient aussi directement les villes à travers son initiative « Green Light ». Ce programme s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser les flux de circulation en temps réel et proposer des ajustements des feux tricolores.

Ce que Google Maps vous propose désormais pour mieux vous déplacer

Parmi les nouveautés phares, les trajets à pied, à vélo et en transports en commun sont désormais mis en avant lorsqu’ils sont aussi rapides, ou presque, que les trajets en voiture. Cette fonction est déjà active dans plusieurs dizaines de villes européennes et s’étend progressivement à d’autres capitales comme Varsovie, Stockholm et Copenhague. Grâce à l’intelligence artificielle, Google Maps est capable d’évaluer le temps de parcours de chaque option, afin de suggérer la solution la plus rapide et la plus écologique.

Les cyclistes bénéficient également d’améliorations significatives. L’application affiche les pistes cyclables disponibles, la circulation sur les axes empruntés et les éventuels dénivelés. Ces données, issues des collectivités locales, sont désormais accessibles dans plusieurs grandes villes comme Barcelone, Rome, Bruxelles et Zurich. L’outil couvre actuellement plus de 125 000 km de pistes cyclables à travers le monde.

Les piétons ne sont pas en reste. Dès qu’un trajet à pied est aussi rapide qu’en voiture, Maps le signale et propose un itinéraire précis, avec durée estimée et correspondances en transports en commun.

Pour les trajets motorisés, Google n’oublie pas la dimension écologique. Une fonctionnalité permet désormais de privilégier les itinéraires qui consomment moins de carburant et d’énergie, sans allonger considérablement le temps de parcours. Ce service, disponible à l’échelle mondiale, a déjà permis d’éviter plusieurs millions de tonnes d’émissions de CO2 depuis son lancement.

Par ailleurs, Google Maps informe les conducteurs des restrictions liées aux zones à faibles émissions mises en place dans de nombreuses métropoles européennes. À Londres et Berlin, par exemple, l’application prévient si un véhicule est autorisé à entrer dans ces périmètres réglementés. Ces alertes seront bientôt disponibles dans plus de 1 000 zones à travers l’Europe.

