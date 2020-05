Mojang : le développeur de Minecraft change d’identité visuelle et tease de nouveaux projets

Mojang change de nom et de logo à l’occasion du onzième anniversaire de son jeu culte, Minecraft. Le studio suédois s’appelle dorénavant Mojang Studios et il travaille sur de nouveaux projets en coulisses qu’il vient de teaser.

Crédit : Mojang Studios

Il n’y a plus besoin de présenter Minecraft, l’iconique jeu vidéo de type bac à sable sorti en 2011 et créé par le suédois Markus Persson, plus connu sous le nom de Notch. Ce dernier a fondé le studio Mojang en 2009 pour développer le jeu. D’ailleurs, à l’exception des mini-jeux et du jeu de cartes à collectionner Caller’s Bane (2018), Mojang n’a développé que des titres autour de l’univers de Minecraft. Après avoir vendu le studio à Microsoft en 2014, Notch a quitté l’aventure. Le jeu culte qui ne semble toujours pas vieillir malgré les années derrière lui et les nombreux concurrents a fêté hier son onzième anniversaire. Mojang, enfin Mojang Studios maintenant, a donc célébré l’occasion en changeant son identité visuelle et en teasant de nouveaux projets à la communauté.

Découvrez le nouveau logo de Mojang Studios

L’annonce de cette nouvelle s’est d’abord faite par le biais d’un billet de blog écrit par Thomas Wiborgh le 16 mai, puis par une vidéo le 17 mai. Voici la raison du renouvellement de Mojang Studios selon Thomas : « mais pourquoi aurions-nous besoin d’un nouveau nom et d’un nouveau logo en premier lieu ? Eh bien pourquoi pas ? Les humains aiment se réinventer de temps en temps, il est donc normal que nous accordions la même courtoisie à une entreprise qui existe depuis plus d’une décennie. Je veux dire, porteriez-vous toujours la tenue qui a parfaitement défini votre style en 2009 ? ». Vu comme ça, la transformation du studio semble plus que raisonnable.

Crédit : Mojang Studios

Qu’est-ce que Mojang Studios nous réserve pour le futur ?

Le changement du logo et du nom n’est pas la seule nouvelle annoncée par Mojang. Comme vous le savez probablement déjà, le studio travaille toujours sur le jeu en réalité augmentée Minecraft Earth qui est en accès anticipé sur iOS et Android. Il ne faut surtout pas oublier Minecraft Dungeons, le dungeon crawler attendu pour le 26 mai sur PS4, Xbox One, Switch et PC. En plus de ces deux titres, Mojang Studios a plusieurs projets en préparation. En effet, l’entreprise vient d’unifier ses équipes travaillant dans plusieurs pays : Suède, Japon, Royaume-Uni, Chine et États-Unis. Cela va lui permettre de se concentrer sur l’avenir et notamment sur un prochain film Minecraft ainsi qu’un « epic live show ». Ce n’est pas tout, Mojang Studios prépare également de nouveaux jeux inédits basés sur la licence.

L’avenir s’annonce bien chargé pour le studio suédois qui est très loin d’en avoir fini avec son univers cubique. Minecraft est une mine d’or vidéoludique et les développeurs auraient tort de ne pas en profiter au maximum. On vous laisse découvrir la vidéo très originale de l’anniversaire du jeu qui émet des ondes nostalgiques tout en laissant planer le mystère sur son futur.

Source : DualShockers