Montblanc Summit 3 : la montre connectée de luxe sous Wear OS 3 sera compatible avec iOS

Montblanc a présenté cette semaine la Summit 3, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Comme d’habitude depuis le premier modèle sorti en 2017 et la Summit 2 lancée en 2018, l’horloger de luxe reste fidèle au système d’exploitation de Google. En effet, la Summit 3 tournera sous Wear OS 3 qui était jusqu’à présent seulement disponible sur la Galaxy Watch 4 de Samsung.

Montblanc Summit 3 – Crédit : Montblanc

Montblanc a trouvé une manière de se démarquer du fabricant sud-coréen et de ses montres connectées. La Summit 3 sera donc la première smartwatch sous Wear OS 3 à être compatible avec iOS. Les utilisateurs d’iPhone pourront ainsi découvrir les fonctionnalités du système de Google pour la toute première fois. Pour rappel, la Galaxy Watch 4 est le seul modèle de la marque qui n’est pas compatible avec l’iPhone.

À lire aussi > Les meilleures montres connectées : quelle smartwatch acheter en 2022 ?

Titane et Snapdragon Wear 4100+ pour la nouvelle montre de luxe de Montblanc

La nouvelle montre connectée en titane de Montblanc sera équipée d’une puce Snapdragon Wear 4100+, de 8 Go de stockage et de 1 Go de RAM. Suite à la présentation de la montre, Lauren Miller qui est une porte-parole de Qualcomm a confirmé que la Summit 3 sera compatible avec iOS.

Mais alors, cela signifie-t-il que les prochaines montres sous Wear OS 3 le seront aussi ? Avec la Galaxy Watch 4 et la prochaine Pixel Watch qui ne fonctionnera pas non plus sur les iPhone, on pouvait penser que Wear OS 3 allait être un écosystème fermé. La décision de Montblanc de rendre la Summit 3 compatible avec iOS était donc inattendue. D’autres fabricants pourraient ainsi emboîter le pas à Montblanc pour leurs prochaines montres connectées sous Wear OS 3. Par exemple, les prochaines smartwatches de Fossil et Mobvoi pourraient tout à fait être compatibles avec iOS, mais ce n’est pas encore certain.

La Montblanc Summit 3 sera compatible avec iOS, mais l’expérience ne sera pas identique à Android

De plus, Lauren Miller a précisé que la Montblanc Summit 3 aura une application dédiée sur iOS et Android. Cette application fonctionnera comme « un pont entre le téléphone et la montre », selon elle. Néanmoins, la compatibilité avec iOS ne signifie pas pour autant que les utilisateurs d’iPhone profiteront de la même expérience que les utilisateurs de smartphones Android.

La porte-parole de Google Ivy Chen Hunt a déclaré que : « notre priorité pour Wear OS 3 est de nous concentrer sur des expériences de qualité au sein de l’écosystème Android. La Montblanc Summit 3 fonctionnera sous Wear OS 3 et sera compatible avec les iPhone. Cependant, la prise en charge des applications et des expériences variera selon la plateforme ».

Enfin, la Montblanc Summit 3 sera disponible le 15 juillet 2022 à 1 260 €.

Source : The Verge