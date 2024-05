Monter son PC : dépêchez-vous, le prix des composants va fortement augmenter

© Unsplash

Monter son PC demande un investissement de temps et évidemment surtout d’argent. Entre le choix de sa tour de gamer, de son processeur, de sa RAM ou encore de son écran, les éléments à acheter son nombreux et l’offre pléthorique rend chaque décision difficile à prendre.

Si vous vous trouvez actuellement dans cette situation, on vous conseille de ne pas tarder à finaliser le montage de votre PC. Malheureusement pour vous et pour ceux qui envisageaient de se lancer plus tard dans l’année, le prix des composants risque d’exploser dans les prochains mois.

Ne tardez pas à monter votre PC, le prix des composants va exploser

C’est le moment de commencer ou de finaliser le montage de votre PC si vous ne souhaitez pas vous ruiner. Alors que le prix des cartes graphiques, comme les RTX de Nvidia, a déjà augmenté ces dernières années, le tarif d’autres composants essentiels au jeu va évoluer, et pas en votre faveur.

Le prix des SSD M.2 NVMe à haute vitesse et de la RAM DDR5 va considérablement grimper dès le second semestre 2024. Le tarif de certains SSD populaires tels que le Crucial MX500 et le Samsung 980 Pro ont déjà augmenté de 75 à 85 % depuis septembre 2023.

En cause, l’augmentation de prix des mémoires flash NAND d’environ 20 % par trimestre par les fabricants comme Samsung, SK Hynix et Micron. Pour vous procurer un SSD de 1 To, vous devrez dépenser approximativement 100 € dès le second semestre de l’année contre à peu près 60 € il y a encore quelques mois.

Les tarifs de la RAM DDR5, lui, évolue car les fabricants de mémoire allouent davantage de ressources à la production de la mémoire HBM, réduisant celle de DRAM. Ainsi, l’offre de DDR 5 diminue et cause une augmentation des prix pour le consommateur. Les tarifs devraient augmenter de 15 à 20 % dans les mois à venir.

À vous de voir si vous souhaitez monter votre PC dès maintenant pour anticiper la hausse de prix ou attendre la toute fin d’année que ceux-ci diminuent à nouveau, comme le prévoient les spécialistes. Rien ne vous empêche d’acheter certains composants maintenant et un écran PC plus tard le temps d’économiser, par exemple.

