Meilleur PC gamer : notre sélection des meilleures tours pour jouer

Monter son premier PC peut-être repoussant. Il est nécessaire de bien faire attention à choisir des pièces compatibles entre elles, et ensuite d’y aller tout en douceur pour éviter d’abîmer un composant. Dans l’optique où vous souhaitez sauter complètement cette étape et acheter un ordinateur directement prêt à l’emploi, les marques historiques commercialisent des ordinateurs pré-montés qui ne nécessitent plus que d’appuyer sur le bouton pour les allumer.

Il y en aura pour tous les budgets et pour tous les goûts. Certaines machines sont discrètes, quand d’autres arborent un design agressif avec de nombreuses intégrations RVB pour les férus de lumières. De même, certaines configurations sont prévues pour les titres compétitifs et donc peu gourmands, quand d’autres sont taillées pour les jeux AAA nécessitant un puissant GPU. Découvrez notre comparatif des meilleurs tours dédiées au gaming.

Memory PC Gamer RX 6600, l’ordinateur d’entrée de gamme pour de la Full HD

Memory PC Gamer RX 6600 Le PC d'entrée de gamme pour de la Full HD 579€ > Amazon On aime Tarif d'entrée très agressif

Tarif d'entrée très agressif Configuration permettant malgré tout de jouer en 1080p 60 FPS

Configuration permettant malgré tout de jouer en 1080p 60 FPS Processeur encore d'actualité On n’aime pas SSD non fourni

SSD non fourni OS non fourni

OS non fourni Strictement limité à de la 1080p

Memory PC est un fabricant allemand d’ordinateurs pré-montés. L’avantage, c’est que le fabricant vous laisse moduler votre configuration comme bon vous semble, en choisissant le modèle de votre composant mais aussi la marque. L’entreprise vend certaines de ses configurations toutes faites sur Amazon, et c’est le cas de celle-ci composée d’une AMD Radeon RX 6600, une carte parfaite pour les jeux peu gourmands en Full HD. De même, elle intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500 à 6 cœurs cadencés à 4,2 GHz ainsi que de 12 threads.

Ce CPU vous assurera une fluidité à toute épreuve. La machine intègre 16 Go de RAM DDR4 qui font encore largement le travail pour des titres moyennement gourmands en 2024, surtout que cette configuration est à utiliser uniquement en Full HD. En effet, il s’agit là d’une configuration d’entrée de gamme qui risque de vite montrer ses limites en 1440p, et est tout bonnement inaccessible en 4K.

Il est aussi nécessaire de rappeler que l’article ne fournit pas de SSD, ni Windows. Cependant, on peut tout à fait rester en dessous de 650 € en prenant un disque dur Kingston NVMe de 512 Go à 45 €, et une clé d’activation Windows 10 Pro à 27 € sur Amazon. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez toujours découvrir notre sélection des meilleurs SSD.

Memory PC Gamer RTX 4060 Ti, le meilleur PC pour la 1080p

Memory PC Gamer RTX 4060 Ti Le meilleur PC pour la 1080p 1169€ > Amazon On aime Prix correct au regard de la configuration

Prix correct au regard de la configuration Excellente configuration pour de la Full HD

Excellente configuration pour de la Full HD Parfaitement capable de lancer des jeux en 1440p

Parfaitement capable de lancer des jeux en 1440p Excellent processeur… On n’aime pas … Mais sur plateforme AM4, obligeant à changer la carte mère pour une prochaine upgrade

Si vous souhaitez jouer en Full HD dans de très bonnes conditions afin de pousser les paramètres graphiques au maximum, Memory PC commercialise encore une configuration sur Amazon, équipée cette fois-ci d’une RTX 4060 Ti. Avec ses 8 Go de mémoire vidéo, elle reste très limitée pour de la 4K mais est parfaite en 1080p. En réduisant un peu les graphismes et en faisant appel au DLSS si besoin, elle est tout à fait potable pour de la 1440p.

Le GPU est épaulé par un puissant processeur AMD Ryzen 7 5700X qui permet de faire de la bureautique confortablement et de lancer des logiciels gourmands comme Adobe Premiere Pro ou After Effects. Celui-ci est conçu avec 8 cœurs cadencés à 3,4 GHz de base et peuvent monter jusqu’à 4,6 GHz en mode boost. Avec son TDP léger de 65 W, sa consommation reste maîtrisée. Toutefois, les possibilités d’upgrade sont limitées puisque les Ryzen 5000 étaient encore conçus autour de la plateforme AM4.

Pour passer sur un Ryzen 7000, ou bientôt, 9000, il vous faudra alors changer la carte mère pour une plateforme AM5. Pour le reste, la configuration s’en sort très bien puisque la machine est dotée de 32 Go de RAM DDR4, mais surtout d’un SSD de 2 To.

Materiel.net Furax SUPER, idéal pour de la 1440p

Materiel.net Furax SUPER idéal pour de la 1440p 1959€ > Materiel.net On aime Excellente configuration pour de la 1440p

Excellente configuration pour de la 1440p 4K envisageable

4K envisageable Processeur polyvalent

Processeur polyvalent RAM en DDR5 On n’aime pas 1 To de stockage, un poil juste pour le prix

1 To de stockage, un poil juste pour le prix TDP du processeur élevé

Dans le domaine des PC pré-montés, Materiel.net est aussi un acteur incontournable. Pour les joueurs visant le gaming en 2K (1440p), leur gamme Furax intègre la toute nouvelle Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER, épaulée par un CPU Intel Core i5-14600KF. La carte graphique est taillée pour de la 1440p et est relativement compacte grâce à ses deux ventilateurs évacuant la chaleur émise par les radiateurs. En étant moins gourmand sur les détails graphiques et en activant le DLSS, il est possible de jouer en 4K à 60 FPS.

Le processeur, quant à lui, est sans doute le plus polyvalent puisqu’il est excellent en gaming mais aussi en applicatif, lui permettant de supporter des logiciels de montage lourds. En revanche, ses 14 cœurs cadencés à 3,5 GHz (5,3 GHz en mode boost) et 20 threads augmentent le TDP à 125 W de base et peut monter jusqu’à 181 W, ce qui est assez conséquent. La configuration se dote de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD NVMe de 1 To.

Pour ce qui est du design, la face avant se pare d’un revêtement en Mesh avant d’absorber plus efficacement l’air frais pour ensuite l’évacuer via le ventilateur d’extraction situé à l’arrière.

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8, le PC gamer le plus sobre

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 l'ordinateur de bureau le plus proche 3000€ > Lenovo On aime Puissance du i9-14900KF

Puissance du i9-14900KF Excellente configuration pour de la 2K

Excellente configuration pour de la 2K Largement jouable en 4K On n’aime pas Seulement 16 Go de RAM, pourquoi ?

Seulement 16 Go de RAM, pourquoi ? SSD de seulement 1 To

Après avoir inondé le marché avec leurs PC portables Legion Pro, Lenovo commercialise aussi des ordinateurs de bureau faits maison. Le Legion Tower 7i Gen 8 en fait partie et intègre une configuration musclée pour ceux qui souhaitent lancer des logiciels extrêmement lourds en ressources. Elle est composée de la très récente RTX 4070 Ti SUPER qui comporte désormais 16 Go de mémoire vidéo. Le GPU est couplé avec le Intel Core i9-14900KF pour faire de la modélisation 3D et de la création d’effets spéciaux.

En revanche, on s’interroge sur l’intérêt de proposer encore 16 Go de RAM pour une telle configuration en 2024. De même, on déplore l’intégration d’un SSD de seulement 1 To, alors que l’on frôle les 3000 euros pour cet article. Malgré tout, il s’agit d’une excellente configuration pour jouer en ray tracing avec toutes les options graphiques au maximum en 1440p. Les 16 Go de VRAM de la 4070 Ti SUPER permettent largement d’envisager le gaming en 4K, et de faire appel au DLSS si besoin.

Pour le reste, le prix reste trop élevé pour la configuration proposée. Il n’y a pas assez de mémoire vive, et ne proposer que 1 To de stockage est insuffisant au regard du tarif pratiqué.

MSI MPG Infinite X2, la 4K à portée de main

MSI MPG Infinite X2 13FNUG-030EU la 4K à portée de main 3599€ > Materiel.net On aime Configuration musclée, parée pour la 4K

Configuration musclée, parée pour la 4K Joli design

Joli design SSD de 2 To On n’aime pas Barrettes de RAM DDR5 limitées à 4800 MHz

Barrettes de RAM DDR5 limitées à 4800 MHz Prix ahurissant au regard de la configuration

Nous arrivons dans les configurations extrêmement onéreuses. Celles-ci sont capables de faire tourner les titres vidéoludique en 4K sans problème. Le MSI MPG Infinite X2 en fait partie en dotant son bousin d’une RTX 4080 couplée à un processeur i7-13700KF. Le boîtier intègre également un refroidissement liquide AIO (All-In-One) de 240mm afin de maintenir le CPU à bonne température.

En effet, celui-ci repose sur l’architecture Raptor Lake et est conçu avec 16 cœurs cadencés à 3,4 GHz de base et 5,4 GHz en mode boost. Il sera d’ailleurs un très bon atout lors de ses sessions de stream pour retranscrire vos parties sur Twitch. En effet, le stream nécessite souvent un CPU puissant et le i7-13700KF est un atout de choix.

Le PC comporte de même 32 Go DDR5 limitées à 4800 MHz. C’est limite à un tel prix, puisque l’on trouve des barrettes à 6000 MHz CL30 dans des ordinateurs nettement moins chers. Enfin, vous pourrez stocker de nombreux fichiers et jeux lourds grâce à un SSD de 2 To. Les vitesses d’écriture et de transfert devraient être généreuses puisque nous sommes ici sur un M.2 NVMe. Si vous êtes un adepte du RVB, vous pourrez personnaliser les tons et les couleurs grâce au logiciel intégré MSI Mystic Light.

MSI MEG Trident X2, pour jouer à tous les jeux en 4K sans concession

MSI MEG Trident X2 pour jouer à tous les jeux en 4K sans concession 4399€ > Rue du Commerce On aime Configuration ultra musclée

Configuration ultra musclée Design recherché

Design recherché L'écran sur la façade donne accès à de nombreuses infos sur le PC On n’aime pas Prix ahurissant

Prix ahurissant Barrettes de RAM limitées à 4800 MHz

Si vous êtes prêt à payer le prix fort, le MSI MEG Trident X2 a été conçu pour ne faire aucune concession. Son boîtier très design intègre un écran sur la face avant afin d’obtenir de nombreuses informations sur le fonctionnement de l’ordinateur comme la charge du GPU ou encore la température du CPU. Il intègre une RTX 4090 ainsi qu’un Intel Core i9-13900KF refroidi par un watercooling. Côté mémoire vidéo, on obtient 64 Go de RAM DDR5 répartis sur deux barrettes de 32 Go.

Cependant, on regrette que les barrettes soient limitées à 4800 MHz. Le sweet spot de la génération DDR5 s’avère pourtant être en 6000 MHz CL30. Malgré tout, cette configuration ultra musclée est faite pour jouer en 4K sans aucune concession sur les paramètres graphiques. Vous pourrez pousser les détails en ultra sur les jeux les plus gourmands, notamment grâce aux 24 Go de VRAM attribués à la RTX 4090.

Cette importante mémoire vidéo permettra au GPU de fournir des performances encore époustouflantes même dans plusieurs années. Enfin, vous pourrez stocker de nombreux jeux vidéo grâce à SSD M.2 NVMe de 2 To.

🎮 Quelle carte graphique choisir ?

Les PC pré-montés vous proposent bien souvent une configuration très chère en insistant sur le processeur, et moins sur la carte graphique. La plupart de ces ordinateurs prêts à l’emploi intègrent des GPU Nvidia et non AMD, nous allons donc nous concentrer principalement sur les composants de la marque au caméléon. Globalement, nous pouvons classer toutes les RTX 40 parmi les trois résolutions les plus utilisées :

Full HD (1080p) : RTX 4060, RTX 4060 Ti

: RTX 4060, RTX 4060 Ti Quad HD (1440p) : RTX 4070, RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Ti SUPER

: RTX 4070, RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Ti SUPER 4K (2160p) : RTX 4080, RTX 4080 SUPER, RTX 4090

Chaque série de RTX est conçue précisément pour une résolution en particulier, que ce soit pour les titres compétitifs ou les AAA. En effet, la série XX60 est plutôt conçue pour rester en Full HD, même s’il est parfaitement possible d’envisager la 2K avec la 4060 Ti, en faisant appel au DLSS si besoin. De même, goûter à la 4K avec les 4070 Ti est largement faisable.

Il est aussi nécessaire de faire un récapitulatif de vos besoins. “A quels jeux voudrais-je jouer ?”, et “à combien d’images par seconde ?”. Les titres compétitifs tournent en général sur une majorité de configurations. C’est le cas de Counter Strike 2, League of Legends, ou encore Valorant. Ce sont d’ailleurs des titres faisant appels à vos réflexes et à votre rapidité d’action, c’est pourquoi jouer sur un petit écran de 24 pouces en Full HD à 120 Hz minimum n’est pas une mauvaise idée. Il n’est pas aisé de jouer à ce genre de jeux sur de grands écrans.

Maintenant, si votre souhait est de goûter au ray tracing sur les titres contemplatifs comme Avatar : Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077 ou encore Starfield, il peut-être envisageable de viser une carte graphique plus haute pour jouer au minimum sur un bel écran 2K. Ces jeux vidéo ont moins besoin d’insister sur un taux de rafraichissement élevé et s’apprécient davantage sur une définition d’écran supérieure. Pour vous aider à faire votre choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures cartes graphiques.

🖥️ Quel écran choisir ?

Cette question rejoint celle du dessus. La définition de l’écran dépendra de la puissance de votre configuration et aux jeux auxquels vous souhaitez jouer. Vient ensuite le type de dalle qu’il ne faut pas négliger et qui doit être choisie en fonction des jeux auxquels vous jouez.

TN. Si vous jouez principalement à des fps compétitifs et que vous voulez avoir le plus grand nombre d’images par seconde, nous vous conseillons une dalle TN. C’est la plus réactive et la seule capable d’afficher les plus hauts taux de rafraichissement, tout en étant la plus économique. En revanche, les couleurs et les angles de vision sont médiocres.

Si vous jouez principalement à des fps compétitifs et que vous voulez avoir le plus grand nombre d’images par seconde, nous vous conseillons une dalle TN. C’est la plus réactive et la seule capable d’afficher les plus hauts taux de rafraichissement, tout en étant la plus économique. En revanche, les couleurs et les angles de vision sont médiocres. IPS . Au contraire d’une dalle TN, l’IPS permet d’offrir une large plage colorimétrique agréable à l’œil et affiche en général une très bonne qualité d’image. En revanche, le contraste est assez médiocre. On priorisera l’IPS pour les jeux contemplatifs AAA.

. Au contraire d’une dalle TN, l’IPS permet d’offrir une large plage colorimétrique agréable à l’œil et affiche en général une très bonne qualité d’image. En revanche, le contraste est assez médiocre. On priorisera l’IPS pour les jeux contemplatifs AAA. VA. La technologie VA est une sorte de compromis entre les écrans TN et IPS. Elle offre un bon taux de contraste et de jolies couleurs, qui peuvent s’avérer ternes. Le principal défaut est un temps de réponse élevé, provoquant du black smearing et du ghosting. Toutefois, ces problèmes tendent à disparaître grâce à la technologie fast-VA, réduisant le temps de latence.

La technologie VA est une sorte de compromis entre les écrans TN et IPS. Elle offre un bon taux de contraste et de jolies couleurs, qui peuvent s’avérer ternes. Le principal défaut est un temps de réponse élevé, provoquant du black smearing et du ghosting. Toutefois, ces problèmes tendent à disparaître grâce à la technologie fast-VA, réduisant le temps de latence. OLED . En phase de démocratisation sur les téléviseurs, l’OLED a encore du mal à opérer une percée sur les moniteurs d’ordinateurs. La faute à un coût élevé et à des problèmes de burn-in (brûlures d’écran). Toutefois, si vous avez le budget adéquat, cette technologie d’écran offre sans doute la meilleure expérience utilisateur pour les gamers, permettant de sublimer comme jamais un jeu vidéo grâce à son contraste infini et à ses millions de couleurs différentes.

. En phase de démocratisation sur les téléviseurs, l’OLED a encore du mal à opérer une percée sur les moniteurs d’ordinateurs. La faute à un coût élevé et à des problèmes de burn-in (brûlures d’écran). Toutefois, si vous avez le budget adéquat, cette technologie d’écran offre sans doute la meilleure expérience utilisateur pour les gamers, permettant de sublimer comme jamais un jeu vidéo grâce à son contraste infini et à ses millions de couleurs différentes. MiniLed. Le MiniLed est l’évolution logique des écrans IPS, grâce à la miniaturisation des LEDs. Cette amélioration permet ainsi de moduler le rétroéclairage de manière plus fine, offrant un meilleur contraste et des couleurs plus éclatantes.

Pour vous aider à faire votre choix, n’hésitez pas à lire notre sélection des meilleurs écrans gamer.

📦 Quel boîtier choisir ?

Le boîtier est un élément qu’il ne faut pas négliger dans l’élaboration d’un ordinateur. Toutefois, dans le cadre d’un PC pré-monté, vous aurez rarement le choix. Mais sachez que pour un bon airflow (flux d’air), il est nécessaire d’avoir au minimum un ventilateur d’extraction à l’arrière de votre machine.

Cela peut suffire sur les petites configurations ne chauffant que très peu. En revanche, cette gestion thermique très basique peut vite devenir problématique avec des composants plus puissants. L’idéal est de vérifier si le boîtier a une façade maillée et des ventilateurs à l’avant pour absorber l’air frais de l’extérieur afin de refroidir l’intérieur du boîtier, et ainsi expulser l’air chaud grâce au ventilateur d’extraction à l’arrière.

Vous pouvez toujours rajouter un ou deux ventilateurs en top (haut du boîtier) afin d’évacuer l’air chaud, mais trop de ventilateurs peut vite devenir contreproductif car le flux d’air devient perturbé et peut même stagner à l’intérieur.

💿 Quelle quantité de RAM pour mon ordinateur ?

Pour un ordinateur destiné aux jeux vidéo, 16 Go de RAM représentent aujourd’hui le minimum syndical. Vous pourrez lancer tous les titres, mais si vous souhaitez laisser tourner des applications en arrière plan ou jouer dans des définitions supérieures, il vaut mieux partir directement sur un total de 32 Go de RAM. En effet, les softs prennent de plus en plus de mémoire vidéo et il vaut mieux prévoir large afin de rester performant sur le long terme.

Il est bon de rappeler qu’il faut toujours prendre un kit de deux barrettes afin de profiter du Dual Channel de votre carte mère, pour doubler la bande passante. Lors de l’achat de votre PC prêt à l’emploi, tentez de voir s’il s’agit bien d’un kit de deux barrettes ayant les mêmes spécificités. Une seule barrette est à proscrire.

La fréquence est également importante à vérifier. Les sweets spots de la DDR4 et de la DDR5 sont respectivement de 3600 MHz CL16 et 6000 MHz CL30. Il n’est pas évident de trouver ces informations sur des ordinateurs de marque, mais vous pouvez toujours tenter de contacter le commerçant afin qu’il puisse vous éclairer sur la configuration de l’ordinateur.

💻 Quel processeur pour mon ordinateur ?

Il peut être difficile de choisir le modèle de son processeur. Le processeur n’est pas non plus à négliger, bien qu’il sera souvent moins sollicité que votre carte graphique, surtout sur les résolutions supérieures. Pour une utilisation exclusivement gaming, un CPU de milieu de gamme est amplement suffisant. Les Intel Core i5-14600K et autres AMD Ryzen 5 7600X sont d’excellents challengers. Toutefois, si vous voulez booster les performances pour de la modélisation 3D et du montage vidéo, il peut-être intéressant de piocher dans la gamme supérieure avec les i7 et autres Ryzen 7.

❌ Quels sont les inconvénients des ordinateurs pré-montés ?

Acheter un ordinateur prêt à l’emploi contient plusieurs avantages. Vous n’avez pas à vous soucier de la compatibilité entre les composants, ni du montage de votre PC. Il est directement livré et vous n’avez plus qu’à presser le bouton power. En revanche, le marché du PC gamer pré-monté est un monde infesté de pièges et certain constructeurs profitent de la crédulité des clients pour commercialiser des configurations mal équilibrées.

Tout d’abord, vous avez surement du remarquer que certaines marques ne mentionnent pas les modèles de certains composants, à commencer par les barrettes de RAM. Il est bien beau de mentionner que la configuration contient 32 Go de RAM, mais le client est incapable de savoir avant achat s’il s’agit de la DDR4 ou de la DDR5. De même, la fréquence (exprimée en MHz) et la latence (exprimée en CAS) ne sont pas mentionnées dans les caractéristiques techniques, laissant ainsi le client dans l’interrogation.

Pire encore, certains articles mentionnent simplement “Intel Core i7” : on ne connait ni la génération, ni s’il s’agit d’un modèle pouvant être overclocké ou dénué de partie graphique intégrée. Ensuite, certaines entreprises accordent très peu d’importance à l’efficacité de leur système de refroidissement. Par exemple, certaines machines sont dotées de processeurs bridés à cause d’un ventirad trop peu performant pour évacuer la chaleur émise par le CPU.

Pour terminer, les configurations sont bien souvent hors de prix. En montant le PC soi-même, ou en allant sur un site comme Memory PC, CSL Computer ou Dubaro, on revient tout de suite à des tarifs beaucoup plus acceptables.

