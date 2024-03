Meilleures barrettes de RAM DDR4 et DDR5 : lesquelles choisir en 2024 ?

Au moment de monter son ordinateur ou d’en acheter un tout fait sur un site de e-commerce, nombreux sont les joueurs à se focaliser principalement sur la carte graphique et le processeur. Pourtant, la mémoire vive, appelée plus communément RAM (Random Access Memory), est un ensemble de composants à ne pas négliger. De plus, la DDR5 s’est largement démocratisée depuis l’arrivée des processeurs Intel de douzième génération.

Il peut donc être intéressant de partir sur de la DDR5, d’autant que les prix sont en chute libre. Nous allons ici vous proposer uniquement des kits. En effet, pour pouvoir profiter du Dual Channel et donc de doubler la bande passante, il faut absolument prendre deux barrettes et les disposer sur les slots 1 et 3 ou 2 et 4 de votre carte mère. Mais nous y reviendrons plus en détails dans une FAQ dédiée dans cet article. En attendant, voici notre top des barrettes de mémoire vive à installer dans votre ordinateur.

🔍 Que choisir entre DDR4 et DDR5 ?

Ici, tout va dépendre de votre carte mère et de votre processeur. Des cartes mères un peu anciennes ou d’entrée de gamme ne supportent pas la DDR5. Il en est de même pour les processeurs. Les premières puces à supporter cette nouvelle norme ont été les Intel de douzième génération. Du côté d’AMD, cette compatibilité est arrivée un peu plus tard, avec l’arrivée des génération AMD Ryzen 7000. Si vous installez de la DDR5 avec des composants non compatibles, votre ordinateur ne démarrera tout simplement pas. En ce qui concerne la carte mère, c’est très variable. Il faudra donc absolument vérifier dans les caractéristiques techniques du modèle exacte si elle prend en charge la carte mère.

Pour une configuration gaming solide, autant prendre un kit DDR5 à 32 Go. Si vous êtes à la recherche du meilleur rapport qualité / prix, la DDR4 est encore intéressante. D’autant que c’est un marché qui a muri. Les prix sont devenus très corrects. En effet, vous pouvez vous en sortir pour moins de 100 euros avec des produits de bonne qualité.

🖥️ Quelles sont les meilleures RAM DDR4 ?

Les deux cadors dominant le marché de la mémoire vive sont Corsair et Crucial. Mais d’autres produits d’entreprises comme Lexar et G.Skill sont aussi d’excellente facture. Comme mentionné précédemment, se focaliser sur les plus hautes fréquences ne sert à rien. Le gain est négligeable car les processeurs ne sont pas optimisées pour de si grands chiffres. C’est surtout vrai pour de la DDR5. De plus, la facture peut grimper à vue d’oeil . Pour de la DDR4 très performante, nous vous recommandons le kit fonctionnant à 3600 MHz CL16 de chez Corsair. C’est à peu près le point idéal (appelé sweet spot dans le jargon informatique) avec une fréquence correcte et une latence extrêmement faible.

RAM Corsair Vengeance DDR4 3600 MHz CL16

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la mode du RGB qui pullule sur les PC et même les périphériques. La mémoire vive n’y a pas échappé et les constructeurs proposent donc des modèles RGB disposées au dessus de leurs barrettes. C’est purement esthétique. Cela nous paraît évident mais il est toujours bon de le préciser : il n’y a aucun boost de performances. Vous pourrez régler les couleurs ou même les éteindre via la pléthore de logiciels de contrôle disponibles sur Windows. Dans le cas de Corsair, vous pourrez les régler via le logiciel propriétaire iCUE.

RAM Corsair Vengeance RGB Pro DDR4

Comme dit précédemment, G.Skill est aussi un manufacturier de composants informatiques. Ses produits sont fiables et de bonne qualité. Les modules sont dotés d’une très bonne fréquence et d’une latence correcte pour de la DDR4 (C18). G.Skill met surtout en avant son design tranchant et son RGB omniprésent. Bien sûr, c’est une affaire de goût mais vous pouvez au moins franchir le pas de l’originalité, étant donné que de nombreux PC gamer sont équipés de RAM Corsair.

🏅 Quelles sont les meilleures RAM DDR5 ?

LA DDR5 est la norme la plus récente en ce qui concerne la mémoire vive. Elle s’est démocratisée et ne nécessite plus de laisser un rein à chaque kit de RAM acheté. Les modules commencent dès 4800 MHz, mais ils ne constituent aucun intérêt compte tenu des possibilités de la DDR5. La bande passante est doublée ce qui permet en théorie une meilleure stabilité dans les jeux et une tendance à être plus “futureproof”. En revanche, le principal défaut est la latence qui explose. En effet, on passe de CL14 et CL16 pour les DDR4 les plus performantes à CL30 et CL32 pour les DDR5.

Plusieurs modèles identiques au premier abord révèlent des différences notables en ce qui concerne le CAS Latency. Veillez donc à faire attention aux inscriptions notées sur l’article avant de procéder au paiement.

Les prix ont drastiquement baissé depuis la mise sur le marché des premières barrettes DDR5. La référence, deux barrettes de 16 Go chacune Corsair Vengeance en 6000 MHz CL30 (le sweet spot de cette génération), est trouvable à moins de 130 €. C’est parfait pour un usage gaming et le rapport qualité / prix est impeccable. Les hautes fréquences comme le 7200 MHz ne sont franchement pas utiles. Les différences sont minimes alors que le tarif grimpe en flèche. Nous ne vous conseillerons aucun kit à 16 Go de RAM en DDR5 car nous les jugeons peu intéressants.

Si vous les voulez en version RGB, il est toujours intéressant de voir les prix. En revanche, hors promo, la hausse tarifaire est assez élevée. C’est à vous de voir si vous voulez une configuration sobre ou céder à la mode du RGB.

Corsair Vengeance RGB DDR5

Lexar est un autre fabricant connu pour ses cartes SD, ses clés USB, ses SSD, mais aussi ses barrettes de RAM. L’entreprise américaine commercialise les modèles ARES. Elles sont disponibles en 6400 MHz CL32 à un excellent rapport qualité/prix. La fréquence est plus grande mais la latence est aussi un poil plus élevée. Cependant, le rendement est le même que sur des barrettes à 6000 MHz en CAS 30. Cependant, il est nécessaire d’aimer le RGB et le design un peu tape-à-l’oeil.

Lexar Arès RGB DDR5

⚙️ Quelles sont les meilleures barrettes de RAM pour PC Portable ?

Certains ordinateurs portables comme les appareils d’entrée de gamme ou ceux pensés pour du gaming offrent la possibilité de changer la mémoire vive. Maintenant, le format n’est pas le même puisqu’il s’agit de SO-DIMM, qui est plus compact et plus adapté à un format d’un laptop. Avant de passer à l’achat, il va vous falloir enlever le capot afin de vérifier combien de barrettes peuvent être mises, et surtout, si elles ne sont pas soudées. Si elles le sont, vous ne pourrez pas les changer. De même, vérifiez s’il s’agit de DDR4 ou DDR5. En général, les pièces pour PC portable sont nettement moins couteuses que sur un ordinateur de bureau. Puisqu’elles sont cachées à l’intérieur du châssis, exit le RGB ou des modules à grande fréquence, il s’agit ici d’augmenter simplement votre nombre de Go de RAM dans le cadre d’un ordinateur vieillissant ou sous-performant.

Crucial 16 Go DDR4 & Lexar 8 Go DDR4 pour pc portable

🧐 Qu’est-ce que la fréquence et la latence ?

Nous ne pouvons pas vous conseiller des modèles avant de vous expliquer les détails techniques assez repoussants. Car un novice pourrait très vite s’y perdre. La RAM DDR4 est encore très prisée chez les joueurs ayant une carte mère commençant a être un peu datée. Rassurez-vous, cette norme de mémoire vive fait encore largement le travail sur les jeux récents. Apparue en 2014, la DDR4 représente un marché doté de nombreuses offres diverses et variées, pour tous les budgets et besoins.

La première chose à prendre en compte, ce n’est pas le nombre de Go, mais la fréquence. On peut l’expliquer par le taux de transfert aux autres composants, notamment au processeur et au GPU qui vont s’occuper de traiter les informations qu’ils reçoivent. Théoriquement, plus la fréquence est élevée, plus la RAM est performante. Dans la pratique, le gain est marginal pour un prix largement excessif car l’utilisation de l’écrasante majorité des utilisateurs n’exploite pas ces hautes fréquences, même dans les jeux les plus gourmands. De plus, certaines cartes mère ne prennent même pas en compte de tels chiffres. A titre d’exemple, le maximum que l’on peut trouver en DDR4 est à 5333 MHz avec le Kit Kingston Fury Renegade, trouvable aux alentours de 250 à 300 euros.

De plus, et c’est le deuxième point à prendre en compte, la latence exprimée en CL (CAS Latency), est primordiale. Pour faire simple, c’est une donnée permettant de connaître la réactivité des barrettes. Elle représente un cycle d’horloge avant acheminement des données après la réception d’une commande. Son unité est la nanoseconde. Plus le chiffre est bas, plus la RAM est performante. Plus la fréquence est haute, plus la latence peut aussi augmenter en fonction des modèles.

🤔 Quel nombre de Go pour une RAM performante ?

Que vous comptiez prendre de la DDR4 ou DDR5, le minimum pour du gaming en 2024 est 16 Go. Dans l’optique d’une nouvelle configuration, nous vous conseillons même de partir sur un kit 2×16 Go afin d’obtenir 32 Go de RAM. Avec ce chiffre, vous n’aurez pas besoin de fermer des applications en arrière plan lorsque vous jouez à votre jeu vidéo. C’est pratique si vous souhaitez faire des recherches Google entre deux parties tout en laissant le jeu allumé, ou bien de laisser Discord tourner en arrière plan. De même, si vous comptez streamer vos jeux vidéo, 16 Go peuvent se révéler insuffisants.

Ne passons pas par quatre chemins, avoir 64 Go de RAM est tout bonnement inutile pour du gaming. Il en est de même pour des logiciels très gourmands de montage vidéo ou d’effets spéciaux qui tournent parfaitement bien avec moitié moins de mémoire vive. Il ne faut pas oublier que le processeur est aussi là pour faire fonctionner tout ceci.

⚠️ Quelles sont les différences entre XMP et EXPO ?

Peut-être avez vous vu ces sigles à côté des articles mentionnant le modèle d’un kit. Il s’agit là d’un élément extrêmement important à prendre en compte. Pour débloquer toutes les capacités des barrettes de RAM, il est nécessaire d’activer une commande dans le BIOS de votre carte mère. Dans le cas où vous avez un processeur Intel, il faudra activer le profil XMP. Dans le cas où vous avez un processeur AMD, il s’agit du profil EXPO. Dès lors, les barrettes tourneront aux fréquences indiquées.

Cependant, si vous avez fait l’erreur de prendre des barrettes de RAM certifiées Intel XMP dans le cas où vous avez un processeur AMD, vous ne pourrez pas activer la fonction EXPO. Votre mémoire vive fonctionnera tout de même, mais sera bridée. Inversement, si vous avez un processeur Intel mais que vous avez acquis des articles certifiés AMD EXPO, le résultat sera le même.

Toutefois, certaines barrettes sont compatibles avec les deux profils et c’est habituellement mentionné. Veillez bien à lire les indications sur les produits que vous achetez.

💡 Où installer mes barrettes de RAM sur la carte mère ?

La plupart des cartes mères sont dotées de quatre slots. A première vue, il vous suffirait de les installer côte à côte. En fait, non. Il vous faut les installer sur les slots 1 et 3 ou 2 et 4 pour profiter du dual Channel. C’est une fonction qui permet d’améliorer les vitesses de transfert des données en y ajoutant des canaux de communication entre la mémoire et le contrôleur mémoire. La bande passante est doublée. En clair, les performances seront plus élevées en exploitant le double canal.

Attention, sur certaines cartes mères, le Dual Channel n’est disponible que sur les numéros 1 et 3 OU 2 et 4. Référez-vous au manuel de votre composant informatique afin d’avoir toutes les informations nécessaires sur la disposition de vos barrettes de mémoire vive.

Lors de la manipulation, sachez que les modules sont pensés pour être disposés dans un seul sens sur votre carte mère. Vous pouvez observer une petite encoche située entre chaque ligne de connecteurs dorés. L’une est plus courte que l’autre et vous aide à les disposer dans le bon sens. Il vous faudra forcer un minimum pour faire rentrer les composants, jusqu’à entendre un “clic”. En revanche, si vous avez besoin de forcer plus qu’il ne faudrait, arrêtez tout de suite la manipulation. Elles sont surement dans le mauvais sens ou en dehors du slot. Y aller comme un forcené risque de casser l’emplacement et de le rendre tout bonnement inutilisable. Pire encore, la carte mère pourrait subir une déformation et c’est toute la pièce qui sera à changer.

👨‍💻 Combien de barrettes de RAM faut-il ?

En général, les fabricants de composants informatiques vendent leurs barrettes par paire, précisément pour profiter du dual Channel. Elles sont conçues pour fonctionner ensemble et sont donc dotées des mêmes spécifications techniques. Pour l’écrasante majorité des situations et des utilisateurs, deux barrettes de RAM suffisent même si vous avez 4 slots sur la carte mère. Il vaut mieux 2 barrettes de 16 Go chacune que 4 barrettes de 8 Go. Et comme expliqué plus tôt dans cet article, aller au-delà de 32 Go de RAM en 2024 n’a que très peu d’utilité pour du gaming, de la bureautique, et même du montage vidéo.

N’achetez surtout pas de barrettes de RAM seules. Certains constructeurs vendent en effet une seule de 16 Go. C’est peu efficace précisément à cause de l’absence de dual channel. On préférera cette alternative pour un PC portable.

❓ Faut-il prendre des barrettes avec dissipateur thermique ?

Lorsqu’un composant informatique est sollicité, il chauffe naturellement. Les barrettes de RAM ne sont donc pas une exception et ont tendance à grimper en température à mesure que les fréquences augmentent. Aujourd’hui, la plupart des constructeurs incluent d’office un dissipateur. Il va permettre d’évacuer la chaleur via un élément semi-conducteur. Dans le cas d’un ordinateur de bureau, le “airflow” de votre boitier va également être très important pour évacuer davantage cette chaleur vers l’arrière (ou vers le haut, tout dépend de l’agencement de votre PC) de votre ordinateur.

Il n’y a que sur les produits bas de gamme que l’on ne retrouve pas de dissipateur. En soit, il ne s’agit pas forcément de mauvais composants mais si le flux d’air de votre boîtier est mal pensé, il risque d’y avoir une surchauffe, ce qui bridera votre mémoire vive. Attention cependant, il risque d’y avoir un souci avec vos barrettes si vous avez un système de refroidissement par air sur votre processeur. En effet, leurs tailles peuvent s’avérer trop grandes pour être disposées à côté d’un ventirad. Veillez donc à faire des mesures appropriées et vérifier les dimensions sur votre mémoire vive.

