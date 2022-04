Moon Knight : une série japonaise diffusée à la fin des années 1970 ? Marc Spector est-il le premier Moon Knight ?

Moon Knight est le nouveau super-héros du MCU et, selon une légende, une série sur lui aurait été diffusée au Japon à la fin des années 1970 avant la série Disney+. Vrai ou faux ? Marc Spector que la série nous a fait découvrir est-il vraiment le premier Moon Knight ?

Maintenant que le deuxième épisode de Moon Knight a été diffusé sur Disney+ mercredi 6 avril, il est temps de se poser quelques questions. C’est la première fois que nous voyons le super-héros Moon Knight sur petit écran, mais il existe depuis presque 50 ans dans les comics. Selon une légende, une série télévisée japonaise aurait été consacrée à Moon Knight à la fin des années 1970 et au début des années 1980, soit plusieurs décennies avant la série Disney+. A-t-elle vraiment existé ou non ? C’est ce que nous allons voir.

Moon Knight – Crédit : Marvel

La nouvelle série Disney+ a introduit pour la première fois Moon Knight dans le MCU. La série suit Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux qui se retrouve submergé de souvenirs d’une ancienne vie. En réalité, Steven Grant est l’une des personnalités de Moon Knight qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Sa véritable identité est celle de Marc Spector, un ancien soldat américain reconverti en mercenaire. Mais alors, Marc Spector joué par Oscar Isaac est-il vraiment la première identité du super-héros aux yeux blancs et aux pouvoirs lunaires ?

Moon Knight était très populaire au Japon

Avant d’avoir sa propre série de comics à partir de 1980, Moon Knight apparaissait dans différents comics. Il est apparu pour la première fois dans « Werewolf by Night #32 » (1975). Dans Marvel Preview #21 (1980), l’éditeur Ralph Macchio expliquait que le super-héros était tellement populaire au Japon qu’une série télévisée était sérieusement envisagée.

De plus, Moon Knight ressemblait à un super-héros d’anime très connu au Japon, Moonlight Mask. La série d’animation aurait donc inclus Moon Knight et son costume avait même été dessiné. Finalement, le projet n’est jamais allé plus loin. Moon Knight n’a jamais eu de série télévisée au Japon.

Marc Spector, le premier Moon Knight ?

Attention, la suite de l’article contient des spoilers si vous n’avez pas vu l’épisode 2 de Moon Knight sur Disney+.

Dans la série Moon Knight sur Disney+, Marc Spector détient les pouvoirs de Khonshu, le dieu égyptien de la lune qui lui a sauvé la vie en échange de son service éternel. Néanmoins, Marc Spector n’était en fait pas le premier à faire un pacte avec Khonshu.

On apprend dans l’épisode 2 qu’Arthur Harrow était le premier à avoir servi Khonshu. De ce fait, il est le premier Moon Knight avant Marc Spector. Arthur Harrow est le vilain de la série joué par Ethan Hawke. Il essaie de ressusciter Âmmit, la déesse qui dévore les âmes des humains pour les empêcher d’accéder à l’au-delà. Nous ne savons pas encore pourquoi Khonshu a choisi Marc Spector, mais Arthur Harrow possède en tout cas des informations précieuses sur le dieu de la lune. Cela fait de lui un adversaire encore plus redoutable pour les prochains épisodes.

