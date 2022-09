Mortal Kombat : le premier jeu utilisait de véritables acteurs, voici les vidéos

Les « coulisses du tournage » du premier jeu Mortal Kombat © Midway

Ce n’est pas un secret pour les fans du jeu original : les combattants jouables du premier jeu Mortal Kombat, sorti en 1992, ne sont pas fait que de pixels. Les personnages, ainsi que les plus célèbres de leurs mouvements, étaient en réalité joués par de véritables acteurs. À une époque où la violence au sein des jeux vidéo était sérieusement controversée, c’est, en soi, ce qui aura donné au jeu cet aspect si granuleux, plus réaliste.

L’utilisateur d’Imgur RambleKhron avait compilé l’ensemble des rushs originaux en 2017, en transformant d’entières sections en gifs avec une courte description et un lien vers la vidéo originale. Tous sont à retrouver en bas de cet article.

Scorpion, Sub-Zero… En 1992, les mouvements des personnages de Mortal Kombat avaient été réalisés en motion capture

Les vidéos compilées par RambleKhron dévoilent les véritables images du plateau de tournage, où les acteurs ont créé les mouvements et l’apparence de Scorpion et de Sub-Zero, de Raiden, Liu Kang, Sonya Blade, et plus encore.

La capture de Scorpion et de Sub-Zero a été réalisée par le même acteur, Daniel Pesina. Les couleurs des deux costumes auront été changées plus tard numériquement. L’expert en arts martiaux, qui travaille aujourd’hui à la Chicago Wushuguan School, aura également campé le rôle de Johnny Cage, puis, plus tard, de Smoke, de Reptile et de Noob. Suite aux demandes des fans pour l’ajout d’un personnage féminin après les premiers tests bêta du jeu, Elizabeth Malecki aura été embauchée à la dernière minute par Midway, afin d’incarner Sonya.

À lire : Mortal Kombat : Josh Lawson avoue avoir improvisé la moitié de son texte

Comme la plupart des acteurs embauchés pour cette mission, Malecki était employée au Lakeshore Athletic Club au nord de Chicago, en 1992 (un club qui existe toujours, d’ailleurs). Midway recherchait à l’époque des spécialistes en arts martiaux, prêts à tourner des images numérisées pour un jeu vidéo.

Ed Boon ainsi que tous les développeurs de Midway ont ensuite tourné l’ensemble de ces scènes en mocap, sur un véritable plateau de cinéma, avec l’équipe agissant en tant que réalisateurs, guidant les acteurs sur la façon dont ils voulaient qu’un mouvement ou une position soit réalisée.