Mortal Kombat : voici les fatalités auxquelles il faut s’attendre dans le film

Le reboot de Mortal Kombat très attendu par les fans de la franchise de jeux vidéo de combat sort aujourd’hui, vendredi 23 avril, dans les salles de cinéma en Amérique du Nord et sur HBO Max. Il est d’ores et déjà disponible dans plusieurs pays dont la Thaïlande et la Russie. Néanmoins, nous n’avons toujours aucune date de sortie en France pour le film qui se veut respectueux de la franchise et qui promet donc des litres d’hémoglobine.

Kano arrache le cœur de ses adversaires dans Mortal Kombat – Crédit : Warner Bros.

Nos confrères de ComicBook ont préparé une liste de quelques fatalités que nous devrions découvrir dans le film. Ils se sont basés sur les aperçus du film que nous avons eus jusqu’à présent. Avant la vidéo des 7 premières minutes du film en exclusivité qui a été dévoilée cette semaine, HBO Max nous avait présenté en février une première bande-annonce très sanglante.

Quelles sont les fatalités de Liu Kang, Kano, Jax, Mileena, Kung Lao, Goro et Scorpion ?

Dans la franchise Mortal Kombat, une fatalité est une attaque ultime excessivement gore et violente. Dans le trailer du film, on aperçoit brièvement que Liu Kang (joué par Ludi Lin) contrôle un dragon enflammé. Contrairement aux jeux vidéo, il semblerait que Liu Kang ne se transforme pas en dragon dans le film, mais qu’il l’utilise pour affronter ses adversaires.

Mileena dans Mortal Kombat – Crédit : Warner Bros.

Les dernières secondes de la bande-annonce montrent Kano effectuer l’une de ses fatalités les plus connues : arracher le cœur de son adversaire. Il pourrait d’ailleurs utiliser plusieurs fatalités dans le film puisque nous l’avons déjà vu avec son œil infrarouge qui émet un laser pour faire exploser les adversaires. Ensuite, nous avons pu apercevoir Jax avec sa célèbre fatalité qui consiste à exploser le crâne d’un combattant avec ses deux mains. Quant à Mileena, l’une de ses fatalités dans les jeux vidéo est d’arracher la tête de son adversaire avant de la dévorer. Bien que le film soit très violent, le réalisateur Simon McQuoid n’est peut-être pas allé jusqu’au cannibalisme. Il faut tout de même s’attendre à une extrême violence de la part de Mileena.

Goro dans Mortal Kombat – Crédit : Warner Bros.

De plus, nous ne l’avons pas vu en pleine action, mais il ne fait aucun doute que Kung Lao se sert de son chapeau extrêmement tranchant comme d’une arme mortelle dans le film. La créature mi-humaine Goro est lui aussi de la partie, mais nous ne connaissons pas non plus la fatalité spécifique qu’il utilisera. Enfin, Scorpion qui est incontestablement l’un des combattants les plus connus de la franchise est réputé pour sa maîtrise du feu. Ses fatalités dans le film risquent donc d’être très impressionnantes.

Source : ComicBook