Mortal Kombat : Premier trailer très sanglant pour le film

Le trailer de Mortal Kombat est là, et il y a du sang – Crédit : Warner Bros.

Les adaptations de jeux vidéo semblent de nouveau populaires après une grosse traversée du désert. Sonic a été un gros succès commercial, officialisant sa suite, tandis qu’une adaptation de The Last of Us est dans les cartons de HBO. Sans oublier le long-métrage Mario à venir, par les créateurs de Moi, moche et méchant avec Shigeru Miyamoto himself dans le rôle de consultant. Pour couronner le tout, le reboot de Resident Evil est officiel. Mais aujourd’hui, c’est une autre adaptation qui livre son premier trailer (très sanglant) : Mortal Kombat. Une bande-annonce enthousiasmante qui tranche radicalement avec la précédente adaptation, de 1995, unanimement détestée.

Une bande-annonce fidèle à l’univers de Mortal Kombat

C’est officiel : la bande-annonce de Mortal Kombat cuvée 2021 est en ligne, ci-dessus. Un long-métrage qui permettra de découvrir, en prises de vues réelles, les personnages emblématiques de la franchise cinématographique : Scorpion, Raiden, Liu Kang, Sub-Zero, Shang Tsung… Et comme on pouvait s’y attendre, l’hémoglobine sera bien au rendez-vous. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que la Warner a mis le paquet côté budget pour une pluie d’effets spéciaux et scènes sanglantes : ce que les fans sont en droit d’attendre. Même chose côté chorégraphiques puisque les combats visibles dans ce trailer sont plutôt alléchants…

Mortal Kombat suivra les plus grands champions de la Terre qui devront combattre lors du fameux tournoi connu des joueurs dans l’Autre monde. Ces derniers découvriront alors leurs vrais pouvoirs pour tenter de sauver notre planète. Un synopsis simple mais qui promet de beaux affrontements et, espérons-le, des fatalities aussi violents et créatifs que dans les jeux vidéo de la franchise.

C’est le 7 avril 2021 que sortira Mortal Kombat sur nos écrans. Si la Warner pourra compter sur HBO Max aux USA, en plus des salles, difficile de savoir ce qu’il en sera pour la France. Le studio va-t-il compter sur la VOD ou nouer un partenariat avec un service de streaming ? On pense immédiatement à OCS, qui a déjà un lien fort avec la Warner. Dans le meilleur des cas, les salles de cinéma seront réouvertes en avril prochain et Mortal Kombat pourra sortir. Mais difficile de savoir pour le moment.