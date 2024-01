Motorola : voici les modèles qui pourront passer à Android 14

Sans surprise, Android 14 s’invite progressivement sur les téléphones compatibles. Après Pixel et Samsung, le nouveau système d’exploitation va se déployer prochainement sur les smartphones Motorola. Voici la liste des modèles éligibles.

Motorola Edge 40 Neo © Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Chaque année, la nouvelle version d’Android fait sa rentrée sur les smartphones Pixel. Le système d’exploitation s’invite ensuite progressivement dans les différentes surcouches des constructeurs concurrents. Alors que le déploiement de One UI 6 s’est intensifié ces dernières semaines, focus sur Motorola qui pourra bientôt installer le nouvel OS sur ses références.

Le fabricant vient de publier une liste préliminaire de smartphones qui passeront à Android 14 dans les prochains mois. La marque n’a toutefois pas révélé de calendrier de déploiement précis, se contentant de révéler les modèles éligibles. L’année dernière, le constructeur avait lancé les grandes manœuvres pour Android 13 à partir d’avril, soit près de neuf mois après l’arrivée de la version stable de l’OS.

Quels smartphones Motorola auront droit à Android 14 ?

Comme le précise la marque sur son site officiel, le nouveau système d’exploitation sera déployé dans un premier temps sur une flopée de smartphones Motorola. Il s’agit toutefois d’une liste préliminaire susceptible d’évoluer au fil du temps.

Motorola Razr :

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Razr+

Motorola Razr

Motorola Razr

Motorola Edge :

Motorola Edge+

Motorola Edge

Motorola Edge+

Motorola Edge

Motorola Edge+ 5G UW

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Motorola Moto G :

Moto G 5G

Moto G Stylus 5G

Moto G Stylus

Moto G Power 5G

Moto G84 5G

Moto G54

Moto G73 5G

Moto G53 5G

Moto G23

Moto G14

Autres :

Motorola Lenovo ThinkPhone

Dans liste, on retrouve notamment le Motorola Razr 40, un smartphone que nous avons testé ici. Ce modèle a plusieurs points forts comme son design pliant et compact, son prix attractif ou encore ses performances photo de jour en grand-angle. Côté points négatifs, nous trouvons son écran externe trop petit et son autonomie décevante. Les photos de nuit sont en outre à éviter.

Le Motorola Edge 40 Neo, dont voici le test, sera également compatible avec Android 14. Ce smartphone de milieu de gamme a des atouts indéniables comme son volet photo, sa charge rapide, son prix compétitif ou encore son écran de très bonne facture. Il pêche en revanche par son autonomie et son manque de polyvalence photo.

Pour rappel, le nouvel OS de Google apporte une myriade de nouveautés. On peut notamment citer la fin des applications KillBackgroundProcesses, le retour en arrière prédictif, le clonage d’application ou encore le partage d’écran amélioré. Pour tout savoir sur les fonctionnalités apportées par le nouveau système d’exploitation, consultez notre dossier spécial dédié à Android 14.