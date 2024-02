Meilleur smartphone Motorola : quel modèle acheter en 2024 ? 

Actuellement, Motorola dispose d’un bon catalogue de smartphones regroupant des modèles pliables et d’autres plus classiques qui offrent d’excellents rapports qualité/prix. Même si le fabricant ne fait plus autant parler de lui que par le passé, il reste un acteur important du secteur. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Motorola de 2024.

Notre top 3 des meilleurs smartphones Motorola

Motorola G84 5G , le meilleur premier prix 244.37€ Voir 229€ Voir 229€ Voir 246.18€ Voir 247€ Voir 249.99€ Voir 251.49€ Voir 299€ Voir Plus d'offres Motorola Edge 40, le meilleur smartphone Motorola 345.79€ Voir 319€ Voir 319€ Voir 335.70€ Voir 337€ Voir 342€ Voir 522€ Voir 599€ Voir Plus d'offres Motorola Razr 40 Ultra, le smartphone pliable par Motorola 862.16€ Voir 0€ Voir 650€ Voir 714.60€ Voir 719€ Voir 724€ Voir 999€ Voir 1,199.99€ Voir Plus d'offres

Motorola a longtemps été un des leaders du marché des smartphones, mais depuis quelques années la marque a connu quelques difficultés. Cela s’explique notamment par l’arrivée des géants chinois dans ce secteur. Cependant, le fabricant américain a repris du poil de la bête et propose actuellement des smartphones capables de répondre à tous les besoins. En effet, on trouve des appareils pliables, des modèles haut de gamme avec de solides fiches techniques et des mobiles à l’excellent rapport qualité/prix.



En matière de technologie et d’innovation, l’entreprise n’a plus grand-chose à envier à ses différents concurrents. D’ailleurs, depuis quelques années, cette dernière est entrée dans le giron du groupe Lenovo et aujourd’hui il est de nouveau très intéressant de se procurer un produit de la marque. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Motorola.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones de 2024

Motorola G84 5G, le meilleur premier prix

Motorola G84 5G Le meilleur premier prix

244.37€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

246.18€ Voir l’offre

247€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

251.49€ Voir l’offre

Belle qualité d'affichage

Belle qualité d’affichage Performances suffisantes pour un usage basique…

Performances suffisantes pour un usage basique… Module photo efficace pour ce prix

Module photo efficace pour ce prix Bonne autonomie On n’aime pas Recharge un peu lente

Recharge un peu lente … mais insuffisantes pour du gaming

… mais insuffisantes pour du gaming Enregistrement vidéo à oublier

Nous allons débuter ce comparatif par un des smartphones les plus abordables de la marque, le Motorola G84 5G. Ce dernier a un prix de départ de moins de 300 euros et possède une jolie fiche technique pour ce tarif. Tout d’abord, on retrouve une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur ce point, nous apprécions la très bonne qualité d’affichage.

D’un autre côté, ce n’est clairement pas le meilleur au niveau des performances. En effet, il dispose du SoC Snapdragon 695 épaulé par 12 Go de ram. C’est amplement suffisant pour un usage basique, mais il n’est pas adapté aux derniers jeux mobiles. Ensuite, nous allons évoquer son module photo. Ce dernier se compose de 2 capteurs de 50 et 8 Mpx. Le résultat est vraiment bon pour un produit de cette gamme. D’ailleurs, il est très à l’aise de jour. Cependant, on regrette un peu l’impossibilité de filmer en 4K. Mais ce n’est pas non plus la fonctionnalité la plus importante pour un mobile à moins de 300 euros.

Dernier point, il possède une batterie de 5000 mAh capable de facilement assurer une journée d’autonomie. Seul bémol, sa charge de 30W a besoin de plus d’une heure pour recharger entièrement le smartphone.

Motorola Edge 40, le meilleur smartphone Motorola

Motorola Edge 40 Le meilleur smartphone Motorola

345.79€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre

335.70€ Voir l’offre

337€ Voir l’offre

342€ Voir l’offre

522€ Voir l’offre

Superbe qualité d'affichage

Superbe qualité d’affichage Design très réussi

Design très réussi Bonne qualité photo de jour

Bonne qualité photo de jour Puissance suffisante pour du multitâche

Puissance suffisante pour du multitâche Charge rapide efficace On n’aime pas Autonomie limitée pour ce prix

Autonomie limitée pour ce prix Module photo peu efficace de nuit

Module photo peu efficace de nuit Pas le modèle le mieux adapté au gaming

On continue cette sélection avec un des smartphones les plus polyvalents de Motorola, le Edge 40. Pour sa catégorie, son prix reste correct, mais surtout; il possède une jolie fiche technique. En effet, pour commencer, il dispose d’une dalle pOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour le coup, la qualité d’affichage est excellente et il possible de passer en 60 ou 120 Hz pour économiser la batterie.

Ensuite, il embarque le processeur Dimensity 8020 couplé par 8 Go de ram. Dans l’ensemble, c’est suffisant pour du multitâche et même du gaming, même si on le trouve un peu en difficulté avec les jeux plus exigeants. D’autre part, comme souvent avec des produits de cette gamme, le volet photo n’est pas non plus excellent. Son module de deux capteurs arrive à prendre de très beaux clichés de jours, alors que la nuit il est n’est pas vraiment à l’aise. D’un autre côté son capteur selfie de 32 Mpx est vraiment bon quand nous le comparons à celui de ses concurrents.

Pour finir, il est équipé d’une batterie de 4400 mAh. Pour un mobile actuel, nous trouvons cette dernière un peu légère. Cependant, il est possible de passer une journée loin d’une prise de courant. Enfin, sa charge rapide de 68W rattrape ce dernier point. Elle est capable de recharger le smartphone en seulement 45 minutes.

Motorola Edge 40 Neo, le bon rapport qualité/prix

Motorola Edge 40 Neo Le bon rapport qualité/prix

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

412.19€ Voir l’offre

Design très réussi

Design très réussi Qualité convaincante en photo pour sa gamme…

Qualité convaincante en photo pour sa gamme… Superbe qualité d’affichage (144 Hz)

Superbe qualité d’affichage (144 Hz) Charge rapide performante

Charge rapide performante Puissance suffisante pour ce tarif

Puissance suffisante pour ce tarif Excellent rapport qualité/prix On n’aime pas Autonomie limitée en usage intensif

Autonomie limitée en usage intensif … mais manque un peu de polyvalence

Nous continuons sur la dernière gamme de smartphones Motorola avec la version la plus abordable, le Edge 40 Neo. C’est un mobile qui offre un superbe rapport qualité/prix. D’ailleurs nous trouvons que pour un tarif de 349 euros, il est difficile de trouver mieux ailleurs. Dans tous les cas, il est équipé d’une dalle pOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Une nouvelle fois, la qualité d’affichage se révèle excellente et il est toujours possible de baisser la fréquence à 60 ou 120 Hz. Ensuite, il possède le SoC Mediatek Dimensity 7030 accompagné de 12 Go de ram. En termes de puissance, c’est amplement suffisant pour offrir une navigation fluide en multitâche. Sans être incompatible avec le gaming, ce n’est pas non plus le modèle le mieux adapté pour ce type d’usage.

Ensuite, son module photo est sensiblement similaire à celui du Motorola Edge 40 (deux capteurs de 50 et 13 Mpx). Nous ne reviendrons donc pas sur ce point, mais il est bon de noter que pour un résultat presque identique, la version Neo a un prix de départ inférieur de 200 euros. D’un autre côté, ce mobile possède lui une batterie de 5000 mAh capable d’assurer une bonne journée d’autonomie. Enfin, sa charge 68W a besoin d’un peu plus de 45 minutes pour recharger l’appareil à 100%.

À lire aussi : notre test complet du Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Pro, le smartphone haut de gamme Motorola

Motorola Edge 40 Pro Le smartphone haut de gamme Motorola

536.95€ Voir l’offre

678.44€ Voir l’offre

729€ Voir l’offre

749.36€ Voir l’offre

783€ Voir l’offre

869.99€ Voir l’offre

895.24€ Voir l’offre

Superbe qualité d'affichage (165 Hz)

Superbe qualité d’affichage (165 Hz) Parfaitement adapté au gaming (Snapdragon 8 Gen 2)

Parfaitement adapté au gaming (Snapdragon 8 Gen 2) Design très réussi

Design très réussi Charge rapide vraiment efficace (125W)

Charge rapide vraiment efficace (125W) Module selfie très réussi

Module selfie très réussi IP68 On n’aime pas Autonomie un peu limitée

Autonomie un peu limitée Qualité photo correcte, mais pas au niveau des concurrents au même prix

Le Motorola Edge 40 Pro est ni plus ni moins que le vaisseau amiral de la marque américaine. Il dispose d’une solide fiche technique et nous trouvons qu’il n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents haut de gamme. Quoiqu’il en soit, il est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces offrant une incroyable qualité d’affichage. De plus, son taux de rafraîchissement peut atteindre 165 Hz, ce qui est encore rare sur le marché des smartphones premium.

D’autre part, il embarque le fameux processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 Go de ram. En bref, il ne manque clairement pas de puissance et pourra faire tourner n’importe quel jeu, même les plus gourmands. Cependant, tout n’est pas parfait sur ce modèle. En effet, il est équipé d’un module photo de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx. Si dans l’ensemble la qualité est bonne de jour comme de nuit, on est loin de ce que proposent les concurrents au même prix.

Enfin, si vous êtes amateur de selfie, il dispose d’un surprenant capteur de 60 Mpx. D’autre part, sa batterie de 4600 mAh est vraiment limitée. Selon votre usage, elle va vous offrir une journée d’autonomie. Mais ce dernier point est rattrapé par une charge rapide de 120W (100% de batterie en 20 minutes).

Motorola Razr 40 Ultra, le smartphone pliable par Motorola

Motorola Razr 40 Ultra Le smartphone pliable par Motorola

862.16€ Voir l’offre

0€ Voir l’offre

650€ Voir l’offre

714.60€ Voir l’offre

719€ Voir l’offre

724€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

Design très réussi

Design très réussi Bonnes performances

Bonnes performances Superbe qualité d’affichage (165/144 Hz)

Superbe qualité d’affichage (165/144 Hz) Grand écran externe

Grand écran externe Pliure discrète On n’aime pas Autonomie moyenne

Autonomie moyenne Volet photo en retrait

Volet photo en retrait Prix très élevé

Prix très élevé Seulement IP52

Nous arrivons désormais sur les gammes pliables du fabricant avec le Motorola Razr 40 Ultra. La marque n’est pas très connue dans ce secteur, et pourtant cet appareil tient la comparaison avec des modèles comme le Galaxy Z Flip 5 sur de nombreux points.

En effet, il est équipé d’un écran principal OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De plus, pour la partie externe on retrouve une dalle de 3,6 pouces rafraîchie à 144 Hz. Sur ces points, il est aussi bon, voire meilleur que son concurrent de Samsung. Ensuite, il embarque le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de ram qui offre toujours une bonne puissance. Cependant, si nous devons lui faire un reproche, c’est au niveau de son module photo.

Ce dernier comprend uniquement un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Même si de jour la qualité des clichés est honorable, de nuit, il est en sérieuse difficulté. Pour conclure sa batterie de 3800 mAh assure aisément une journée d’utilisation et sa charge de 30W est capable de recharger entièrement le smartphone en moins d’une heure.

À lire aussi : notre test complet du Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40, l’alternative abordable

Motorola Razr 40 L'alternative abordable

639.12€ Voir l’offre

0€ Voir l’offre

579€ Voir l’offre

610€ Voir l’offre

615€ Voir l’offre

679€ Voir l’offre

679€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

783€ Voir l’offre

Design très réussi

Design très réussi Pliure discrète

Pliure discrète Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Performances correctes

Performances correctes Qualité des photos de jour On n’aime pas Autonomie un peu limitée

Autonomie un peu limitée Écran externe vraiment petit

Écran externe vraiment petit Photo de nuit de faible qualité

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons le Motorola Razr 40, une version plus abordable que le modèle Ultra. D’ailleurs, c’est un des smartphones pliables les moins chers du marché. Sinon, côté technique, il possède un écran principal Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Enfin, il est équipé d’une dalle extérieure Amoled de 1,5 pouce rafraîchie à 60 Hz. Dans l’ensemble, la qualité d’affichage est bonne, mais la partie externe n’est clairement pas ce qui se fait de mieux.

D’autre part, il dispose du SoC Snapdragon 7 Gen 1 épaulé par 8 Go de ram. Ce dernier est suffisant pour du multitâche et pour jouer à certains jeux. Cependant, il ne faudra pas trop le pousser. Pour la partie photo, on retrouve deux capteurs de 64 et 13 Mpx. Comme souvent avec ce type de produit, les clichés de jour sont bons, mais il n’est clairement pas à l’aise la nuit.

Enfin, sa batterie de 4200 mAh permet de passer le cap de la journée. Cependant, sa charge de 30W a besoin d’un peu plus d’une heure pour recharger l’appareil à 100%. En résumé, sans être le meilleur de sa catégorie, le Motorola Razr 40 dispose d’un bon rapport qualité/prix pour un smartphone pliable.

À lire aussi : notre test complet du Motorola Razr 40

🇺🇸 Tout savoir sur Motorola

Certains s’en souviennent peut-être, mais au début des téléphones portables, Motorola était un des leaders du secteur avec Nokia. Cependant, cette entreprise est bien plus ancienne. D’ailleurs elle a presque un siècle aujourd’hui. En effet, la marque américaine a été fondée en 1928 et a commencé dans le secteur de la communication, avec des Talkies-walkies pour l’armée américaine.

Au fil du temps, la firme s’est diversifiée et elle a développé le premier mobile dans les années 90. Elle a continué dans cette voie jusqu’à devenir un acteur majeur au début des années 2000. Cependant, Motorola a fini par connaître de sérieuses difficultés dans les alentours de 2010 qui ont fini par voir l’entreprise se scinder en deux.

Après quelques péripéties, dont un rachat par Google, la section téléphonie mobile est finalement rachetée par le géant chinois Lenovo en 2014. Depuis, la marque tente lentement, mais sûrement de reprendre une place de choix dans le monde des smartphones. Enfin, il est aujourd’hui possible de trouver des écouteurs ou même des montres connectées Motorola. Comme ses concurrents, la firme s’est diversifiée au fil du temps.

🤔 Est-ce que Motorola est une bonne marque de smartphones ?

Nous arrivons maintenant au point essentiel, est-ce que les smartphones Motorola sont de bonne qualité ? Comme dit précédemment, l’entreprise a connu de sérieuses difficultés, mais depuis peu elle commence à revenir sur le devant de la scène avec des smartphones très intéressants. Dernièrement, avec la gamme Motorola Edge 40, la marque nous a livré des produits très convaincants sur tous les points. Il est possible de trouver des appareils d’entrée et de milieu de gamme offrant de très bons rapports qualité/prix.

D’un autre côté, elle est encore en difficulté sur le segment haut de gamme. Enfin, elle commercialise désormais des modèles pliables qui se révèlent être des alternatives intéressantes aux produits phares du secteur. En résumé, acheter un smartphone Motorola est, de nos jours, une bonne idée. D’autant plus que sur certains modèles peu coûteux, la firme se démarque de ses principaux rivaux, en bien.

