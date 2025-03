Musk veut modérer aussi Reddit, et pour ça il s’adresse directement à son PDG

Elon Musk se mêle de tout, et en général, il le fait au nom de la liberté d’expression. Un comble pour celui qui a licencié l’un des managers de Tesla pour avoir critiqué sur Linked-in l’un de ses tweets incluant des jeux de mots avec des noms de nazis (Goebbels, Göring et Himmler).

Histoire d’enfoncer le clou et de lever les doutes sur ses sympathies pour le régime du IIIe Reich, Elon Musk s’est fendu d’un salut nazi lors de la cérémonie d’investiture de Trump en janvier dernier. Moment qui a marqué pour beaucoup de gens un point de rupture et qui a entre autres déclenché un rejet de la marque Tesla, des actes de vandalisme et de nombreuses manifestations de protestations.

Les modérateurs de Reddit ont eux aussi réagi en bannissant les liens qui renvoient vers Twitter dans une centaine de communautés Reddit parlant aussi bien de sport que de jeux vidéo.

Elon Musk intervient par texto pour influer sur Reddit

Il n’en fallait pas moins pour faire réagir Elon Musk qui s’est plaint directement par texto auprès du patron de Reddit, Steve Huffman. Sa plainte ciblait notamment le subreddit r/WhitePeopleTwitter (pas vraiment à la gloire de Musk et du gouvernement Trump) qui selon lui exposait des informations personnelles des membres du DOGE et incitait à la violence. Ce qui n’était pas le cas, et d’ailleurs le subreddit en question dont un message épinglé en tête de la discussion invite à rester dans le cadre de « commentaires sociaux pointus, drôles et perspicaces ».

Cette intervention pour défendre ses jeunes protégés est d’autant plus ironique qu’un membre du DOGE s’est à nouveau fait épingler pour ses accointances avec des cybercriminels.

Reddit interrogé par The Verge sur cette affaire s’est gardé d’entrer dans la polémique et a proposé une réponse très sobre : « Nous prenons au sérieux tout signalement de violation de la politique de Reddit, que ce soit directement sur Reddit ou par d’autres moyens publics ou privés. […] Nous évaluerons le contenu qui nous sera signalé et prendrons des mesures en cas de violation. »

Si la direction de Reddit ne cherche pas la confrontation directe, elle avait néanmoins rétabli le subreddit r/WhitePeopleTwitter après une suspension de 72h.

