Mustang Mach-E : un bug rend certaines voitures incapables de démarrer

Ford a dévoilé la Mustang Mach-E en 2019 qui a d’abord été critiquée par les fans pour être un SUV. Néanmoins, les chiffres de vente ont parlé d’eux-mêmes et la toute première voiture électrique de Ford a connu un fort succès en précommande. Malgré les critiques, tous les modèles First Edition de la Mustang Mach-E se sont vendus comme des petits pains.

La Mustang Mach-E – Crédit : Ford

Alors que la Mustang Mach-E est en train de débarquer chez les concessionnaires, les premiers problèmes commencent à pointer le bout de leur nez. En plus des boulons desserrés de certaines voitures, un bug du logiciel touche maintenant le SUV 100 % électrique. Heureusement, toutes les voitures ne sont pas concernées et nous n’avons d’ailleurs pas rencontré ce problème dans notre test de la Mustang Mach-E après 2 000 km de route.

Un dysfonctionnement de la batterie de 12 volts empêche la Mustang Mach-E de démarrer

Nos confrères de The Verge ont rapporté que, parmi les premiers modèles du SUV, un bug du logiciel impacte la manière dont la batterie secondaire de 12 volts est chargée. Cette petite batterie est utilisée par la Mustang Mach-E pour alimenter des équipements en électricité. Néanmoins, le problème de la batterie de 12 volts empêche les voitures de démarrer, même si la batterie principale au lithium-ion est parfaitement chargée.

Comme d’autres voitures électriques, la Mustang Mach-E recharge sa batterie secondaire de 12 volts en l’alimentant avec la batterie principale. Selon plusieurs propriétaires du SUV électrique, le problème est que la batterie de 12 volts ne se recharge pas quand la Mustang Mach-E est branchée à la borne pour recharger sa batterie principale. Par conséquent, la voiture passe en mode « sommeil profond » quand la batterie de 12 volts est complètement à plat et les propriétaires ne peuvent plus la démarrer.

Un porte-parole de Ford a confirmé le problème à Engadget. Il a déclaré que : « nous sommes conscients qu’un petit nombre de propriétaires de Mustang Mach-E ont vu leur batterie de 12 volts atteindre un état de basse tension. Nous avons travaillé de manière proactive avec les premiers propriétaires confrontés à ce problème pour identifier la cause première et une solution ». Enfin, ce bug du logiciel devrait être corrigé dans une mise à jour attendue pour plus tard cette année. Les Mustang Mach-E en cours d’assemblage et les prochaines à être produites ne seront pas impactées. Les propriétaires du SUV électrique qui rencontrent ce problème sont invités à contacter leur concessionnaire Ford.

Source : Engadget