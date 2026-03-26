Navimow X4, le robot tondeuse qui ne recule devant aucun terrain. Profitez des offres de lancement !

Véritable concentré de technologies, la série de robots tondeuses X4 de Navimow permet d’affronter n’importe quel terrain. Et bonne nouvelle, elle profite d’incroyables avantages pour son lancement.

Il n’est plus utile de présenter Navimow, qui s’est déjà taillé une réputation d’excellence dans le monde des robots tondeuses. La marque revient cette année avec le X4, un robot tondeuse capable de venir à bout de n’importe quel jardin y compris les plus complexes.

Pour atteindre ce niveau de performance, il intègre les technologies les plus avancées du marché. Il est ainsi capable de gravir des pentes de 84 %, de pivoter sans abîmer le gazon, de franchir des obstacles de 7 cm de haut et de tondre 5 000 m² en seulement 14 heures.

Des cadeaux offerts pour accompagner le lancement de la série X4

Les précommandes pour la série X4 sont ouvertes et ceux qui l’achèteront avant le 30 mars profiteront des cadeaux offerts pour le lancement :

Un garage d’une valeur de 269€,

1 an de garantie supplémentaire, ce qui porte la garantie à 4 ans.

La série X4 se décline en plusieurs versions selon la surface à tondre :

X420 pour 2000 m² : 2 499€

pour 2000 m² : X430 pour 3000 m² : 2 799€

pour 3000 m² : X450 pour 5000 m² : 3 199€

Les différents modèles sont disponibles directement sur le site du fabricant et sur Amazon. Les livraisons débuteront dès le 31 mars.

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Un vrai 4 roues motrices

Le système 4×4 du Navimow X4 (AWD) est clairement l’un de ses plus gros points différenciants, et il ne s’agit pas d’un simple argument marketing.

En effet, le Navimow X4 repose sur un véritable système à quatre roues motrices pour garantir une mobilité optimale dans toutes les situations. Cette architecture permet une meilleure répartition de la puissance et une adhérence constante, même en cas de perte de contact d’une roue, les autres maintiennent la traction.

Grâce à cette conception, le Navimow X4 se montre particulièrement performant sur les terrains difficiles. Il peut gravir des pentes importantes (40° soit 84% d’inclinaison), franchir de nombreux obstacles (jusqu’à 7 cm de hauteur) et évoluer sans difficulté sur des surfaces irrégulières ou humides. Là où de nombreux robots atteignent leurs limites, il conserve une progression fluide et une tonte efficace.

Un rayon de braquage égal à 0 !

Sa technologie de 4 roues motrices est renforcée par la technologie 4×4 Ultimate Xero-Turn™grâce auquel elle bénéficie d’un rayon de braquage zéro. Le robot peut pivoter sur lui-même sans patiner ni endommager la pelouse. Cette technologie améliore la précision des trajectoires, facilite les demi-tours dans les espaces étroits et garantit une tonte efficace, même dans les zones complexes ou accidentées.

Une navigation précise au centimètre près

Le système EFLS™ NRTK du Navimow X4 combine plusieurs technologies de pointe pour offrir une navigation extrêmement précise. Il associe un RTK réseau trifréquence (géolocalisation satellite très fiable sans antenne dédiée), un système de vSLAM 360° (cartographie en temps réel grâce à la caméra) et de VIO (analyse des mouvements via des capteurs et la caméra).

Le cumul de ces technologies permet au robot de se localiser avec une grande fiabilité au centimètre près. Ainsi, même dans les environnements complexes ou partiellement couverts par des branches arbres, le X4 sait toujours où il est.

Une installation sans aucun effort

Autre atout de ce système de navigation : la mise en service est simplifiée à l’extrême. Le robot est capable de reconnaître et cartographier le jardin tout seul, vous n’aurez pas à vous lancer dans une configuration complexe.

Il identifie automatiquement les limites, les obstacles et les différentes zones de tonte, tout en permettant à l’utilisateur d’ajuster ou affiner la carte si besoin via l’application. Cette approche réduit fortement le temps de mise en service et rend la gestion des zones plus intuitive, même pour les jardins complexes. Le tout sans avoir à installer une antenne RTK externe.

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Système de coupe intelligent

Le système MowMentum™ du Navimow X4 marque également une avancée notable en matière de performance de coupe. Il repose sur un double plateau offrant une largeur de coupe de 43 cm, animé par deux moteurs de 180 W, permettant de traiter efficacement des surfaces importantes. Grâce à une vitesse de tonte pouvant atteindre 0,8 m/s, le robot couvre rapidement le terrain tout en maintenant une coupe homogène.

L’ensemble est piloté par un algorithme intelligent qui adapte en temps réel la puissance déployée par l’appareil selon la densité de l’herbe et les conditions du terrain. Enfin, la charge rapide de 224 W limite les temps d’arrêt et optimise ainsi l’efficacité du Navimow X4 sur une journée.

Les obstacles

Le système VisionFence™ à 360° du Navimow X4 est là pour renforcer la sécurité et l’intelligence de navigation. Grâce à ses capteurs et caméras, il est capable de détecter avec une grande fiabilité plus de 200 types d’obstacles qu’ils soient fixes ou mobiles.

Sa précision pouvant atteindre 1 cm lui permet d’ajuster ses trajectoires avec finesse, même dans des environnements complexes. Il se distingue également par sa capacité à identifier des objets suspendus, comme des branches ou du mobilier, souvent ignorés par les robots classiques, améliorant encore la sécurité et la continuité de la tonte.

La gestion des bordures

Pour régler ce qui est encore considéré comme le point faible des robots tondeuses, la gestion des bordures du Navimow X4 a été confiée à son système EdgeSense™, une combinaison de vision intelligente et d’algorithmes de suivi précis.

Le robot est ainsi capable de “voir” la limite entre pelouse et zones non tondues (terrasse, gravier, etc.) et d’ajuster sa trajectoire en temps réel. Il peut alors tondre au plus près des limites physiques, jusqu’à environ 5 cm des murs et clôtures, en suivant les contours en temps réel.

Il utilise également sa caméra pour détecter et ajuster dynamiquement les bordures, avec plusieurs passages dédiés pour améliorer la finition, réduisant les interventions manuelles au strict minimum.

Vous l’aurez compris, le X4 de Navimow s’occupe de tout, vous n’aurez plus qu’à profiter de votre jardin !

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Navimow.