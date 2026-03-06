Le robot de piscine Sora 70 de Beatbot : la nouvelle référence du nettoyage de piscine 100 % autonome ?

Avec le Sora 70, Beatbot annonce un robot de piscine toujours plus performant et capable de nettoyer chaque centimètre carré de votre piscine sans que vous n’ayez à lever le petit doigt.

Lors de notre test du robot AquaSense 2 pro de Beatbot l’an dernier, nous avions été impressionnés par sa capacité à prendre en charge le nettoyage des piscines sans qu’aucune intervention ne soit nécessaire. Son principal défaut était son prix : 2150€.

Beatbot revient cette année avec un nouveau modèle, le Sora 70, et un prix nettement en baisse : 1499€ « seulement ». Cela reste un investissement important mais le nettoyage s’annonce encore plus performant. De plus pour son lancement Beatbot accorde une réduction supplémentaire de 150€ à tous les acheteurs qui se laisseront tenter par la précommande (du 6 au 22 mars 2026) en appliquant le code de réduction « BBSora 70 » que ce soit sur le site du constructeur ou sur Amazon.

Voir sur Amazon

Voir sur le site de Beatbot

La gestion des débris à la surface de l’eau améliorée

En effet, Beatbot s’est attaqué aux points faibles qui subsistaient sur l’AquaSense 2 Pro et notamment la gestion des débris flottants à la surface. En se déplaçant, le robot avait tendance à les repousser sur les côtés empêchant du même coup leur aspiration, Beatbot semble avoir résolu le problème en introduisant la technologie JetPulse™. Cette dernière guide les impuretés de surface vers la bouche d’aspiration du Sora 70 facilitant leur disparition.

Screenshot

Autre point qui a fait l’objet d’une attention particulière, la navigation et la couverture sont assurées à présent par le système d’évitement d’obstacles SonicSense™. Il permet d’obtenir à l’aide de capteurs ultrasoniques une vision parfaite de toutes les zones à nettoyer (obstacles, hauteur des différentes zones, pentes et transitions). Cela permet au Sora 70 de s’adapter à la plupart des modèles de piscine.

Si l’on en croit Jimmy Hu, Vice-Président de Beatbot. « De l’écrémage de surface au nettoyage des parois, du fond et de la ligne d’eau, le Sora 70 s’occupe de tout automatiquement. À ce niveau de prix, c’est le seul robot qui fait véritablement tout sans nécessiter d’accessoires supplémentaires ni d’intervention manuelle. »

Vu les récompenses récoltées au CES 2026 et le niveau de performance qu’avait déjà atteint son prédécesseur, on a tendance à le croire.

⚙️ Caractéristiques