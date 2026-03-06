Le robot de piscine Sora 70 de Beatbot : la nouvelle référence du nettoyage de piscine 100 % autonome ?

Isabelle Dumonteil
Isabelle Dumonteil

Avec le Sora 70, Beatbot annonce un robot de piscine toujours plus performant et capable de nettoyer chaque centimètre carré de votre piscine sans que vous n’ayez à lever le petit doigt.

le robot de piscine Sora 70 de Beatbot en train de nettoyer la ligne d'eau

Lors de notre test du robot AquaSense 2 pro de Beatbot l’an dernier, nous avions été impressionnés par sa capacité à prendre en charge le nettoyage des piscines sans qu’aucune intervention ne soit nécessaire. Son principal défaut était son prix : 2150€.

Beatbot revient cette année avec un nouveau modèle, le Sora 70, et un prix nettement en baisse : 1499€ « seulement ». Cela reste un investissement important mais le nettoyage s’annonce encore plus performant. De plus pour son lancement Beatbot accorde une réduction supplémentaire de 150€ à tous les acheteurs qui se laisseront tenter par la précommande (du 6 au 22 mars 2026) en appliquant le code de réduction « BBSora 70 » que ce soit sur le site du constructeur ou sur Amazon.

La gestion des débris à la surface de l’eau améliorée

En effet, Beatbot s’est attaqué aux points faibles qui subsistaient sur l’AquaSense 2 Pro et notamment la gestion des débris flottants à la surface. En se déplaçant, le robot avait tendance à les repousser sur les côtés empêchant du même coup leur aspiration, Beatbot semble avoir résolu le problème en introduisant la technologie JetPulse™. Cette dernière guide les impuretés de surface vers la bouche d’aspiration du Sora 70 facilitant leur disparition.

le robot de piscine Sora 70 de Beatbot avec la technologie jetpulse
Screenshot

Autre point qui a fait l’objet d’une attention particulière, la navigation et la couverture sont assurées à présent par le système d’évitement d’obstacles SonicSense™. Il permet d’obtenir à l’aide de capteurs ultrasoniques une vision parfaite de toutes les zones à nettoyer (obstacles, hauteur des différentes zones, pentes et transitions). Cela permet au Sora 70 de s’adapter à la plupart des modèles de piscine.

Si l’on en croit Jimmy Hu, Vice-Président de Beatbot. « De l’écrémage de surface au nettoyage des parois, du fond et de la ligne d’eau, le Sora 70 s’occupe de tout automatiquement. À ce niveau de prix, c’est le seul robot qui fait véritablement tout sans nécessiter d’accessoires supplémentaires ni d’intervention manuelle. »

robot de piscine Sora 70 de beatbot

Vu les récompenses récoltées au CES 2026 et le niveau de performance qu’avait déjà atteint son prédécesseur, on a tendance à le croire.

⚙️ Caractéristiques

  • Surface de piscine couverte : jusqu’à 300 m²
  • Type de piscines : hors sol et enterrées
  • Puissance d’aspiration : 25,7 LPH (litres par heure)
  • Capacité du bac à débris : 6 L
  • Capacité de la batterie : 10 000 mAh
  • Autonomie : jusqu’à 5 heures (nettoyage du fond, mode ECO) et jusqu’à 7 heures (nettoyage de surface)
  • Profondeur d’eau minimale : 20 cm (8 pouces)
  • Dimensions : 434 × 430 × 285 mm
  • Poids net : 10,4 kg
  • Etanchéité : IP68
  • Stationnement intelligent en fin de nettoyage
  • Traitement des zones peu profondes : à partir de 20 cm
  • Batterie : 10 000 mAh (jusqu’à 5 heures d’autonomie)
  • Filtre : 150 µm
  • Modes de nettoyage : 6
  • Couleurs : bleu lavande – bleu profond

News
Isabelle Dumonteil
Isabelle Dumonteil

Je suis de près l’actualité des objets connectés dont je suis une grande consommatrice, mais…

La rédaction vous conseille aussi...

Les commentaires sont fermés.

📣 Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir nos dernières actus par mail !

Politique de confidentialité