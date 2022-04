Netflix : à quoi sert le nouveau bouton des deux pouces vers le haut ?

Vous êtes fan d’un film ou d’une série Netflix ? Montrez-le avec le nouveau bouton des deux pouces levés. La plateforme de streaming vous proposera ainsi des recommandations encore plus pointues basées sur le titre en question.

Chez Netflix, il y a une différence entre aimer et adorer. Vous aimez un film ou une série ? Mettez un pouce vers le haut. Vous l’adorez ? Utilisez le nouveau bouton des deux pouces levés. L’option qui s’appelle « J’adore ce titre ! » est utilisée pour vous proposer des recommandations encore plus pointues basées sur le contenu que vous appréciez plus particulièrement.

La nouvelle fonctionnalité des deux pouces vers le haut – Crédit : Netflix

Jusqu’à présent, Netflix proposait deux options à ses utilisateurs pour affiner les recommandations. L’icône du pouce vers le bas comme celui du compteur de dislikes retiré sur YouTube sert à indiquer que vous n’avez pas apprécié le titre. Dans ce cas, Netflix vous propose moins de contenu de ce genre. Au contraire, l’icône du pouce vers le haut vous permet d’avoir davantage de recommandations similaires. Mais alors, à quoi sert exactement le bouton des deux pouces levés ?

Des recommandations plus pointues pour les titres de Netflix que vous adorez

Selon le communiqué officiel de Netflix, « vous donner la possibilité de nous dire que vous adorez un titre nous permettra de vous offrir des recommandations encore plus proches de vos goûts ». Avec cette nouvelle fonctionnalité, les recommandations deviennent encore plus précises. Il y a plusieurs années, Netflix utilisait un système de notation à cinq étoiles, mais ce n’était pas le plus efficace. En effet, l’engagement sur la plateforme avait augmenté de 200 % après le remplacement des cinq étoiles par le pouce vers le haut ou vers le bas.

Par exemple, si vous avez adoré La Chronique des Bridgerton et cliqué sur le bouton des deux pouces levés, « la plateforme vous recommandera d’autres films et séries avec les mêmes acteurs, ou d’autres titres produits par Shondaland ». L’objectif de la plateforme de streaming est donc d’améliorer l’expérience utilisateur en ne se basant pas uniquement sur les genres de séries, mais aussi sur les acteurs et les sociétés de production.

Après avoir lancé la catégorie « short-ass movies » pour ceux qui veulent regarder des films sans passer trop de temps devant l’écran, Netflix est déjà en train de déployer le nouveau bouton « J’adore ce titre ! » pour tous les utilisateurs du monde entier. Il est disponible sur TV, ordinateur et appareil mobile, iOS ou Android.

