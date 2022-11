Netflix développe un énorme RPG pour PC façon The Witcher 3 ou Skyrim

Netflix vient d’annoncer le lancement du développement de son tout premier jeu vidéo majeur : un RPG à la troisième personne, similaire à The Witcher 3: The Wild Hunt ou à Skyrim. Le développement est confié au tout nouveau studio (Netflix Games Studio) ouvert en cette fin d’année.

Netflix Games © Netflix

Netflix est entré sur le marché des jeux vidéo il y a plus d’un an avec des offres limitées aux jeux mobiles proposés sans frais supplémentaires aux abonnés Netflix. À ce jour, la plupart des titres sont liés au géant du streaming, comme Stranger Things. Plus tard, des jeux Riot Games ont également été ajoutés à Netflix Jeux, le nom officiel de la plateforme.

Au fil du temps, Netflix a élargi sa bibliothèque de jeux mobiles, acquis un studio de jeux et même révélé son intention de lancer un service de cloud gaming. En plus de tous ces efforts, la société travaille également sur un jeu PC AAA.

Un jeu triple-A signé Netflix

Netflix a, en effet, récemment publié de nombreuses offres d’emploi pour Netflix Games Studios sur son site Web. Les postes vacants incluent des directeurs de jeux, de production et techniques chevronnés, des producteurs seniors, des analystes et des ingénieurs.

Certaines des listes décrivent le projet comme un tout nouveau jeu PC triple-A, qui est un RPG à la troisième personne. Le jeu sera apparemment construit sur Unreal Engine. Il existe également des références à des liens avec les médias, certaines listes notant que la société souhaite rédiger un récit de jeu digne d’un film ou d’une série télévisée Netflix.

Pour ceux qui ne le savent pas, Netflix Games Studio a été formé le mois dernier et est dirigé par l’ancien producteur exécutif d’Overwatch, Chacko Sonny. Dans cet esprit, il est important de souligner que ce sont encore des débuts pour le studio, donc on ne sait pas quand, ni si, ces plans se concrétiseront en quelque chose de tangible.

Netflix a annoncé dans un communiqué que : « c’est une autre étape dans notre vision de construire un studio de jeux de classe mondiale qui apportera une variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants ». Même si 99 % des utilisateurs n’ont jamais essayé les jeux de la plateforme, Netflix compte bien développer et diversifier son service de jeux vidéo.