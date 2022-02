Les abonnés Netflix peuvent jouer gratuitement à deux nouveaux jeux Riot Games

Les abonnés Netflix peuvent désormais jouer gratuitement à Hextech Mayhem et Dungeon Dwarves, deux jeux vidéo de Riot Games, les développeurs de League of Legends.

Dungeon Dwarves et Hextech Mayhem © Netflix / Riot Games / Tom’s Guide FR

Avis à tous les fans de League of Legends. Après avoir déployé son service de jeux dans le monde entier à la fin de l’année dernière, Netflix se concentre désormais sur l’élargissement de son catalogue de jeux vidéo. Aujourd’hui, la société a ajouté deux nouveaux titres de Riot Games à son étagère : Dungeon Dwarves et Hextech Mayhem. Deux titres à tester entre deux parties ou deux épisodes de la série Arcane.

Dungeon Dwarves et Hextech Mayhem s’ajoutent au catalogue Netflix Gaming

Dungeon Dwarves est un donjon crawler incrémental, où vous devrez explorer des donjons, pulvériser des monstres et récupérer des bonus pour améliorer votre guerrier et ses armes, mais aussi votre équipe de nains. Le jeu est signé Hyper Hippo Entertainment, le développeur et éditeur à l’origine des jeux mobiles à succès AdVenture Capitalist, AdVenture Communist et AdVenture Ages.

L’autre titre est Hextech Mayhem: A League of Legends Story, de Choice Provisions. Un runner musical au rythme effréné où toutes vos actions ont des conséquences explosives. Le jeu est également disponible sur Nintendo Switch. Le concept est simple : suivez la musique pour bombarder, bondir et bouger en rythme, esquivez les obstacles, désarmez les ennemis et allumez les mèches dans un énorme chaos magistral.

Pour rappel, Netflix Gaming est une offre de jeu en téléchargement sur iOS et Android, qui comprend une douzaine de jeux vidéo, dont deux sont inspirés de Stranger Things. Netflix avait ajouté Bowling Ballers et Asphalt Xtreme en novembre dernier, rejoignant des jeux comme Stranger Things 1984, Stranger Things 3 Le Jeu, Teeter (Up), Shooting Hoops ou encore Card Blast. Vous pouvez télécharger Netflix ici.