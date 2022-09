Netflix ouvre son propre studio de développement de jeux en Finlande

Le géant des plateformes de streaming continue sa conquête du marché des jeux vidéo mobiles. Netflix possède désormais quatre studios de développement de jeux vidéo à son actif. Les trois premiers sont des acquisitions tandis que le quatrième a été lancé par Netflix. Il a ouvert à Helsinki, en Finlande. C’est le premier studio interne de développement de jeux ouvert par Netflix.

Jeux Netflix © Netflix

Netflix a annoncé dans un communiqué que : « c’est une autre étape dans notre vision de construire un studio de jeux de classe mondiale qui apportera une variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants ». Même si 99 % des utilisateurs n’ont jamais essayé les jeux de la plateforme, Netflix compte bien développer et diversifier son service de jeux vidéo.

Netflix possède maintenant deux studios à Helsinki et quatre studios au total

Ce nouveau studio interne est le deuxième de Netflix à Helsinki. En effet, la plateforme a racheté le studio Next Games plus tôt cette année. Mais alors, pourquoi choisir Helsinki pour concentrer le développement de ses jeux ? Selon la société, la ville « abrite certains des meilleurs talents de jeu au monde ».

Au total, Netflix compte désormais quatre studios de développement. En plus du studio interne et de Next Games, il y a Night School Studio et Boss Fight Entertainment. Pour rappel, Netflix a lancé la section Jeux dans le monde entier l’année dernière. Tous les abonnés ont accès à un catalogue de jeux mobiles qui ne cesse de s’agrandir. Les jeux sont gratuits et sans publicité. Le dernier en date est Oxenfree : Netflix Edition développé par Night School Studio auquel vous pouvez jouer en français.

Le nouveau studio interne à Helsinki sera dirigé par Marko Lastikka, le vice-président de Zynga. « Créer un jeu peut prendre des années, donc je suis fier de voir comment nous construisons régulièrement les fondations de nos studios de jeux au cours de notre première année, et j’ai hâte de partager ce que nous produisons dans les années à venir », a déclaré Netflix. Pour le moment, il est encore trop tôt pour avoir plus d’informations sur les jeux qui seront développés par le studio interne.

Source : IGN