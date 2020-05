Netflix et Amazon reprennent les tournages de séries et films en France

Amazon et Netflix s’apprêtent à reprendre les tournages de leurs séries en France. Les équipes de production et les acteurs devront cependant respecter toute une série de nouvelles conditions et mesures sanitaires.

Les géants du streaming Amazon Prime Video et Netflix devraient bientôt relancer leurs productions tournées sur le sol français. Le magazine Variety annonce que les séries les plus attendues Voltaire, Mixte, produite par Amazon et Arsène Lupin, produite par Netflix devraient être parmi les premières à reprendre. Le tournage de Voltaire, Mixte reprendra en juillet prochain, tandis que celui d’Arsène Lupin attendra septembre, en raison de l’indisponibilité de certains membres du casting.

Crédit : Netflix/Amazon Prime Video

Avec la levée progressive des mesures de confinement, les tournages de films et séries reprennent peu à peu dans plusieurs endroits du monde. L’un des premiers pays à avoir donné le feu vert est la République Tchèque, où devrait reprendre prochainement le tournage de la série Disney+ Le Faucon et le Soldat d’Hiver. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran devrait annoncer les nouvelles conditions de travail propres au secteur dans les prochains jours.

Les tournages reprennent en France, mais avec beaucoup de conditions

Car si les tournages peuvent bien reprendre, les règles ne seront plus les mêmes qu’avant l’arrivée de l’épidémie. D’abord, certains lieux resteront pour l’instant inaccessibles aux équipes de production. C’est le cas par exemple des parcs, des cimetières, ou encore d’autres lieux publics tels que les musées, les bibliothèques et les églises. Le nombre d’employés présents sur un tournage ne devra pas dépasser 50 et tous devront bien sûr appliquer les règles de distanciation physique et les gestes barrières.

Aux États-Unis, l’avenir des productions audiovisuelles est plus incertain. Pour l’instant, aucune date de reprise n’a été annoncée. Le PDG de la Walt Disney Company lui-même ignore encore quand les productions des films et séries Marvel pourront reprendre. Les services de streaming tels que Disney, Amazon ou Netflix ont explosé des records de nombre d’abonnés depuis le début des mesures de confinement. Ces plateformes ont donc un grand besoin de renouveler leur catalogue avec de nouveaux contenus originaux. Alors pour leurs productions, ces studios commencent déjà à envoyer leurs équipes dans des pays moins impactés par la crise du COVID-19. Le responsable des contenus Netflix Ted Sarandos a récemment annoncé que des tournages étaient déjà en cours en Islande et en Corée du Sud.

Source : Variety