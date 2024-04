Netflix : une page secrète de 8 Ko découverte, vous pouvez lui dire merci

Un utilisateur de Netflix vient de découvrir une page secrète sur la plateforme. Celle-ci ne pèse que 8 Ko et pourtant, elle pourrait s’avérer essentielle pour que le service fonctionne correctement.

Il est très facile de scroller pendant de longues minutes sur Netflix, soit sur la page d’accueil qui regorgent de propositions, soit dans l’un des onglets de la plateforme (nouveautés les plus regardées, catégories, séries…). Netflix ne manque pas de contenu, alors il n’y a rien de plus logique.

En revanche, il existe aussi une page moins connue sur le service. Non, nous ne parlons pas des catégories accessibles avec un code secret sur Netflix, mais d’une page ne pesant que 8 Ko avec simplement deux mots affichés.

Cette page totalement inconnue des utilisateurs Netflix ne pèse que 8 Ko

Il existe une page totalement inconnue des utilisateurs sur Netflix accessible seulement avec une URL bien définie. Celle-ci ne pèse que 8 Ko et seuls quelques signes y apparaissent « Hello World !! ». Les amateurs de programmation connaissent plus que bien ce message, puisqu’il s’agit de celui qu’ils font généralement apparaître afin de tester l’exécution d’un programme.

Un utilisateur de Reddit vient de découvrir qu’en tapant l’URL « www.netflix.com/helloworld », la page apparaît toujours sur le service de SVOD alors que les développeurs finissent habituellement par la supprimer.

« Il peut s’agir d’une erreur, d’un exercice de formation ou d’un moyen de tester une partie du système », avance SDcat09, l’auteur de cette découverte. La dernière hypothèse semble la plus probable. Netflix pourrait se servir de cette page extrêmement légère pour tester son temps de réponse en cas de problème.

Si les développeurs ne parviennent pas à accéder rapidement à une page de seulement 8 Ko, ils sauront rapidement qu’il y a un problème. C’est peut-être grâce à elle que le service ne connaît que de très rares ralentissements et que vous pouvez profiter normalement des nouveautés disponibles sur Netflix. Un petit secret comme Internet les aime.