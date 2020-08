Disney ne sortira plus ses films en Blu-Ray 4k et mise tout sur le streaming

Les films Disney, nouveaux et anciens, n’auront plus le droit au format Blu-Ray 4k. La maison de Mickey a décidé de réserver son catalogue de live-action pour le streaming, au détriment du support physique.

Hocus Pocus et Maman j’ai raté l’avion seront les deux derniers (ou presque) films live-action Disney à sortir en format Blu-Ray 4K. Le géant du divertissement aurait en effet décidé d’abandonner la vente de copies physiques. Tous les grands classiques Disney qui n’avaient pas encore eu droit à une nouvelle édition 4K Ultra HD devront donc se contenter d’une version streaming.

Crédit : Walt Disney Studios

Les films de la Fox, rachetés par Disney en 2019, subiront également le même sort. Une décision inquiétante, puisque l’on sait que de nombreux films de la Fox ne correspondent pas au public familial de la plateforme de VOD. Mais ce catalogue ne semble pas une priorité pour la maison de Mickey. Selon le média The Digital Bits, à l’origine de ces révélations, la plupart des employés de cette société seraient d’ailleurs partis suite à la transaction.

Quelques blockbusters sortiront encore en Blu-Ray 4K

Les sources de cette information indiquent que certains films, les plus rentables, seraient cependant épargnés. Les longs-métrages de la saga Star Wars, les films animés Pixar et les blockbusters Marvel pourraient ainsi encore sortir en Blu-Ray UHD 4K. Les films du réalisateur James Cameron, et notamment les Avatar, auraient également droit à une sortie physique.

Selon The Digital Bits, le motif de cette décision est en partie financier. Avec la fermeture des salles de cinéma, Disney a vu ses revenus chuter. Le format Blu-Ray 4K coûte cher à produire, et son abandon représente donc de belles économies. Mais cette stratégie est principalement liée au lancement de la plateforme de streaming Disney+, sur laquelle le studio semble vouloir concentrer tous ses efforts.

Disney est d’ailleurs un des premiers grands noms du cinéma à avoir décidé de sortir un blockbuster directement en VOD. Il y a quelques jours, le studio a en effet annoncé que le film Mulan, qui devait arriver en salles ce mois-ci, serait finalement disponible sur Disney+, pour un montant d’environ 30 euros.

Source : The Digital Bits