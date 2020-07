Netflix : il faudrait plus de 4 ans de binge-watching pour voir tout le catalogue

Crédit : cottonbro / Pexels

Si vous êtes un habitué des séances « Netflix and Chill », vous avez probablement fait l’expérience de passer autant de temps dans le menu, si ce n’est plus, à choisir le titre qu’à le regarder. En effet, le choix de films et séries est tellement vaste que ce n’est pas toujours simple de jeter son dévolu sur un titre spécifique. Une récente étude s’est donc penchée sur le contenu de Netflix afin de nous fournir des chiffres les plus étonnants les uns que les autres.

36 667 heures pour tout regarder

Si vous souhaitez visionner tout le catalogue de Netflix, il vous faudrait exactement 4 ans 2 mois et 8 jours de binge-watching. Même votre télévision aurait du mal à rester allumée aussi longtemps. Cette période nécessaire pour regarder l’ensemble du contenu disponible correspondrait à « 256 allers-retours vers la Lune ». Au moment où l’étude a été réalisée, Netflix USA comptait 5 491 titres uniques sur sa plateforme. À titre de comparaison, Disney+ en a 744 et Hulu en a 2 657. La durée totale de visionnage des 5 491 titres réunis est de 36 667 heures.

D’après le Guinness des records, la plus longue session de binge-watching jamais enregistrée est de 94 heures en utilisant le lecteur média PowerDVD. Le géant du streaming vidéo est devenu tellement populaire pendant la pandémie que ce ne serait pas surprenant que ce record puisse être battu. D’ailleurs, un calculateur a été spécifiquement créé pour vous aider à planifier vos séances de binge-watching.

De plus, l’étude a révélé qu’un utilisateur lambda ne regarde que 2 % du catalogue de Netflix chaque année. Cela correspond à environ 733 heures de visionnage. L’objectif de Netflix est de dominer le marché du streaming vidéo en proposant régulièrement du nouveau contenu. C’est pour cette raison qu’il se lance dans les franchises. Par exemple, le film Extraction a connu un tel succès qu’Extraction 2 est déjà en cours de développement. Encore plus récemment, le film The Old Guard a tellement bien marché qu’une suite verra elle aussi le jour.

Sources : BGR, We Got This Covered