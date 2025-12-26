Netflix : les réglages à connaître pour limiter la consommation internet sur mobile et PC

Avec ces quelques réglages, Netflix devient plus compatible avec les forfaits limités, sans sacrifier totalement le confort de visionnage.

Regarder Netflix sans ruiner son forfait mobile, c’est possible

Regarder une série ou un film en streaming peut sembler anodin, mais quelques épisodes suffisent parfois à faire fondre un forfait mobile entier. La vidéo en ligne fait partie des usages les plus gourmands en données, et Netflix n’échappe pas à la règle. Heureusement, la plateforme propose plusieurs réglages peu connus qui permettent de garder le contrôle sur sa consommation, que l’on regarde sur ordinateur, smartphone ou tablette.

A lire > Voici les séries les plus piratées en 2025, deux classiques de Netflix en tête du classement

Comment réduire l’usage de données de Netflix sur ordinateur ?

Sur PC, la gestion de la consommation passe par la version web de Netflix. Une fois connecté à votre compte, il faut accéder à la section Compte, puis ouvrir les paramètres de lecture. C’est à cet endroit que Netflix permet de définir la quantité de données utilisée lors du visionnage.

Par défaut, le service applique un mode automatique pour adapter la qualité en fonction de la connexion. Il est toutefois possible d’opter pour des réglages manuels. Le mode Faible limite la consommation à environ 0,3 Go par heure, alors que le mode Moyen maintient une qualité correcte avec une consommation similaire. Le réglage Élevé, en revanche, peut atteindre 3 Go par heure en HD et jusqu’à 7 Go en Ultra HD.

À noter que ces choix influencent non seulement l’image, mais aussi la qualité sonore.

Comment ajuster la consommation de données sur mobile et tablette ?

Sur Android, iPhone et iPad, les paramètres se trouvent directement dans l’application Netflix. Il faut ouvrir l’onglet Mon Netflix, accéder au menu situé en haut à droite, puis entrer dans les paramètres de l’application. Une section dédiée à la consommation de données cellulaires permet alors de choisir le comportement du streaming.

Le mode automatique, activé par défaut, consomme environ 1 Go pour 4 heures de visionnage. Pour une approche plus restrictive, le mode Économie de données réduit cette consommation à environ 1 Go pour 6 heures. Il est aussi possible de bloquer complètement l’usage des données mobiles avec l’option Wi-Fi uniquement pour éviter toute mauvaise surprise sur la facture.

À l’inverse, le mode Données maximum privilégie la meilleure qualité possible, mais peut utiliser 1 Go en une vingtaine de minutes. Netflix conseille ce réglage uniquement aux abonnés disposant d’un forfait illimité.

Téléchargez pour regarder sans connexion

Enfin, la solution la plus efficace reste le téléchargement des contenus via une connexion Wi-Fi. Les films et les épisodes peuvent être enregistrés directement depuis leurs pages dédiées dans l’application, puis visionnés plus tard sans aucune consommation de données mobiles.