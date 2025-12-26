Voici les séries les plus piratées en 2025, deux classiques de Netflix en tête du classement

Malgré l’intensification de la répression, le téléchargement illégal reste encore très répandu sur la toile. En 2025, plusieurs programmes phares de Netflix dont Stranger Things figurent parmi les séries les plus piratées via BitTorrent.

De nombreuses personnes téléchargent illégalement des programmes audiovisuels via BitTorrent. Ce protocole de transfert P2P repose sur un échange décentralisé de fragments de fichiers entre internautes. Il est massivement utilisé pour obtenir des contenus protégés par le droit d’auteur à l’instar des séries les plus populaires. Le phénomène est encore loin d’être enrayé malgré les efforts constants des autorités pour en venir à bout.

Plutôt que de payer plusieurs abonnements pour des services de SVOD, certains préfèrent accéder gratuitement aux catalogues sur Internet. Cette année, deux programmes iconiques de Netflix dominent le classement des séries les plus piratées via BitTorrent. Stranger Things, dont la saison 5 est en cours de diffusion, occupe la première place, rapporte le site Torrent Freak.

Stranger Things et Squid Game sont les séries les plus piratées via BitTorrent en 2025

La célèbre série fantastique est suivie par Squid Game, autre grand succès du N rouge. A la troisième position, on retrouve The Last of Us, l’adaptation HBO du jeu éponyme qui figurait d’ailleurs en tête du classement dans le palmarès 2023. Apple TV+ peut déplorer la présence de trois contenus dans le top 10 avec Silo, Pluribus et l’excellente série dystopique Severance. Citons enfin la présence d’Andor, considérée (à juste titre) comme l’une des meilleures séries Star Wars.

Voici le classement complet :

Stranger Things Squid Game The Last of Us Severance Andor Reacher Silo Pluribus Wednesday Alien: Earth

‘Stranger Things’ Is The Most Pirated TV Show of 2025 https://t.co/Ev5KchLStY — Ernesto (@torrentfreak) December 25, 2025

Gardez à l’esprit que ce palmarès, qui couvre uniquement le trafic BitTorrent, représente une part infime du phénomène. Il existe en effet bien d’autres biais pour arriver à ses fins. Nombre d’internautes passent notamment par des IPTV pirates, des sites de streaming illégaux et même par des retransmissions sur des réseaux sociaux comme Discord et Twitch, au mépris des ayants droit.

En France, c’est l’Arcom qui tente de décourager les resquilleurs en envoyant plusieurs messages avant de transmettre le dossier à la justice. En 2023, seules 234 personnes avaient dû s’acquitter d’une amende pour téléchargement illégal sur les 3844 ayant reçu le dernier courrier d’avertissement.