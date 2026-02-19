Netflix met ByteDance en demeure après les vidéos générées par IA

Hollywood en colère : Netflix met l’IA de ByteDance en demeure

Développé par le géant chinois ByteDance, Seedance 2.0 permet de créer des scènes de films et de séries sans aucun acteur ni équipe de tournage. Depuis quelques semaines, des vidéos générées par cette IA circulent sur les réseaux sociaux, reproduisant des univers connus et imaginant des fins alternatives qui défient l’imagination des spectateurs.

Parmi les exemples les plus viraux, on voit Jack survivre à la tragédie de Titanic, Jon Snow et Daenerys Targaryen former une famille dans Game of Thrones, et encore une conclusion revisitée de Stranger Things qui ravit les fans. Mais celle qui a déclenché la polémique montre un combat fictif entre Brad Pitt et Tom Cruise sur le sujet sensible de Jeffrey Epstein. Ces images frappantes démontrent la puissance de Seedance, propriété de ByteDance, maison mère de TikTok, et inquiètent fortement Hollywood.

Les studios américains n’ont pas tardé à réagir

Le président de la Motion Picture Association (MPA), qui représente des géants comme Disney, Warner, Universal, Netflix, Paramount, Sony et Amazon MGM, a dénoncé des « violations massives du droit d’auteur ». Charles H. Rivkin a déclaré que ByteDance « méprise le droit d’auteur bien établi qui protège les créateurs et soutient des millions d’emplois » et a exigé l’arrêt immédiat de ces activités. Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a également critiqué Seedance 2.0, estimant que le logiciel « bafoue la loi, l’éthique et le consentement des professionnels ».

Netflix hausse le ton

Face à la polémique, ByteDance a tenté de calmer le jeu en affirmant respecter la propriété intellectuelle et en annonçant des mesures pour renforcer la protection des contenus. Mais cette réponse n’a pas suffi à apaiser les tensions, notamment du côté de Netflix.

Le 17 février, la plateforme de streaming a envoyé une lettre de mise en demeure exigeant l’arrêt immédiat de la création de contenus inspirés de ses productions, la suppression de tous les contenus problématiques et la liste détaillée des violations commises. Netflix menace même d’engager des poursuites si ByteDance ne se conforme pas.

Pour l’instant, Seedance 2.0 reste officiellement disponible uniquement en Chine, avec la dernière version sortie le 12 février. Toutefois, ByteDance prévoit d’intégrer cet outil à CapCut, son application de montage vidéo largement utilisée dans le monde entier, ce qui pourrait étendre l’accès à cette technologie controversée à un public international.

Source : HuffigtonPost