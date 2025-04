Avatar 3 : une première bande-annonce qui en met plein la vue

Crédit : 20th Century Studios

C’est l’événement cinématographique attendu pour le 19 décembre 2025, James Cameron a lui-même confirmé la date en décembre 2023, et tient particulièrement à ce qu’un nouveau volet de la saga de Jake Sully et du peuple des Na’vis, sorte en salle tous les 3 ou 4 ans. Ainsi, Avatar 3 : Fire and Ash sortira en salle en 2025, Avatar 4 : The Tulkun Rider est prévu pour 2029 et le dernier volet Avatar 5 : The Quest for Eywa en 2031.

C’est lors du CinemaCon de Las Vegas qui s’est tenu du 31 mars au 3 avril que cette bande-annonce a été diffusée, présentée par Zoé Saldaña qui joue le rôle de Neytiri, James Cameron étant retenu en Nouvelle Zélande pour “fignoler le long-métrage”.

Avatar 3 : à feu et à sang sortira en salle le 19 décembre 2025

Les premières images montrent les héros des films précédents toujours dans les océans avec le peuple des Metkayina, sans doute pour signifier la continuité des événements d’Avatar 2.

Dans la bande annonce d’Avatar 3, on découvre ensuite la tribu du vent et leurs montgolfières faites d’une membranes presque translucides. On retrouve ensuite Neytiri, Jake et leurs enfants au coeur de Pandora… Tout semble paisible et calme. Mais c’est pour mieux annoncer la tempête qui approche. Cette fois-ci, la menace vient du Peuple des Cendres, belliqueux et enragé. On y voit Neytiri en face à face avec Varang, la cheffe du Peuple des Cendres, incarnées par Oona Chaplin.

Mais le Peuple des Cendres n’est pas seul, il conclut une alliance avec l’armée des humains, ceux qui cherchent à coloniser Pandora pour en exploiter toutes les ressources.

Une bataille sanglante semble se profiler entre la terre, la mer, le feu et les humains, le tout dans des décors sublimes montrant la planète Pandora sous toutes les coutures.