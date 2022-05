Netflix : trailer de The Gray Man, le film des réalisateurs d’Avengers avec Chris Evans

Netflix balance le trailer de cette adaptation attendue – Crédit : Netflix

Décidément, Netflix ne se refuse vraiment rien ! Le géant du streaming aime s’entourer de grands noms pour proposer des productions exclusives à ses abonnés. Alors que les prochaines semaines s’annoncent chargées en termes d’agenda, la plateforme dévoile le trailer de son prochain blockbuster. Répondant au doux nom de The Gray Man, il s’agit d’un long-métrage des frères Russo à qui l’on doit Avengers Infinity War et Endgame. Pour l’occasion, le duo retrouve Chris Evans aka Captain America. Sans oublier Ryan Gosling dans le rôle-titre.

Le point de départ d’une franchise plus large

The Gray Man se base sur le roman éponyme de 2009 écrit par Mark Greaney. Dans cette adaptation, Ryan Gosling incarne Court Gentry, le meilleur agent de la CIA forcé de prendre la fuite après avoir découvert des secrets sombres de l’agence. Devenu une cible, il est traqué par son ancien partenaire, Lloyd Hanson, interprété par Chris Evans. Joe Russo, l’un des réalisateurs, dévoile qu’il s’agit du premier volet d’une franchise plus large. En interview, l’homme déclare : « L’idée est de créer une franchise pour construire tout un univers ». Une préquelle et une suite ont été annoncées par Netflix. La suite suit toujours Ryan Gosling dans la peau de Court Gentry pendant l’une de ses missions.

Un projet de longue date dans les cartons du studio

C’est depuis plus de dix ans que les studios préparent une adaptation de The Gray Man. Tout débute en 2011 chez New Regency avec James Gray et Brad Pitt (également dans le rôle-titre) à la réalisation. Puis le film passe chez Sony Pictures en 2015 avec Charlize Theron. Finalement, Netflix annonce lancer son adaptation en 2020. On estime le budget du long-métrage à 200 millions de dollars, le géant du streaming aligne les billets pour ce blockbuster !

The Gray Man sort le 22 juillet prochain sur Netflix.

