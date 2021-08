Netflix TUDUM : que va-t-on apprendre pendant l’événement du 25 septembre ?

TUDUM est la premier événement d’une longue série pour le géant du streaming. Plusieurs stars seront présentes en plus d’images et annonces exclusives. Mais que nous réserve la soirée du 25 septembre ?

Un programme chargé pour le 25 septembre – Crédit : Netflix

Netflix est toujours le leader du streaming malgré la concurrence nouvelle, entre Disney+ et Amazon Prime Video. Service historique, son catalogue participe à son succès avec des programmes populaires, aussi bien cinématographiques que des séries, des documentaires et de la télé-réalité également… Le calendrier de septembre 2021 est d’ailleurs chargé tandis que l’adaptation de Cowboy Bepop a dévoilé ses premières images. Et histoire de célébrer le mois prochain et une fanbase solide, Netflix dévoile son événement mondial appelé TUDUM. Une référence évidente au bruitage du fameux générique. Mais que peut-on attendre de cette soirée programmée le 25 septembre ?

Les stars de Netflix seront au rendez-vous

Charlize Theron, Idris Elba, The Rock, Omar Sy, Chris Hemsworth, les acteurs de Stranger Thing, Adam Sandler, Henry Cavill… Nombreuses sont les stars présentes dans ce trailer de TUDUM, programmé pour le 25 septembre prochain à 18 heures. Pour découvrir l’événement, nul besoin d’avoir un compte Netflix. L’événement sera retransmis sur YouTube, Twitch et Twitter.

Mais alors que peut-on espérer voir ? L’événement se déroulant sur trois heures, Netflix promet de mettre en avant pas moins de 70 films et séries. On peut s’attendre à des annonces, peut-être le trailer de Cowboy Bebop, le live-action Resident Evil ou des images de la seconde saison de The Witcher. Son spin-off, Blood Origin, apparaît dans la liste des programmes présents.

Sans oublier Stranger Things ou des nouvelles de la suite de The Old Guard, Charlize Theron étant présente. Même chose pour Tyler Rake, bientôt disponible sur Fortnite… On imagine qu’une suite du film porté par Chris Hemsworth (Thor) est dans les cartons…

Les spectateurs pourront également réagir et co-streamer pendant TUDUM sur Facebook, Twitch ou YouTube. Pour participer, il suffit de se rendre à cette adresse. Des conversations auront lieu avec les stars Netflix entre les annonces, images, trailers, extraits, etc.

La liste complète des programmes présentés lors de TUDUM :