The Old Guard 2 : Charlize Theron fait quelques indiscrétions sur la suite

C’est officiel : The Old Guard connaîtra bel et bien une suite sur Netflix, attendue à l’horizon 2023.

Dans le catalogue Netflix, The Old Guard occupe une place de choix, porté par son succès mondial. Pas étonnant donc que la plateforme annonce un second opus. C’est en tout cas ce que confirme la comédienne Charlize Theron, promettant ainsi aux fans de la franchise un retour en grandes pompes. Des aveux mêmes de cette dernière, le script serait d’ailleurs d’ores et déjà bouclé par l’équipe créative. Le tournage devrait débuter au premier trimestre 2022, espérant qu’aucune nouvelle vague épidémique ne viendra mettre à mal le planning envisagé.

The Old Guard confirme une suite pour 2022-2023 – Crédit : Netflix

Côté casting, il semble également acquis que Marwan Kenzari et Luca Marinelli seront de retour dans ce nouvel opus. A ce stade, le projet The Old Guard est donc bien parti pour devenir une trilogie. Cela permettra d’assurer à la saga un équilibre économique tout en surfant sur sa popularité grandissante !

The Old Guard 2 : tout ce qu’il faut savoir sur la suite

Pour l’heure, peu de détails semblent filtrer sur ce retour très attendu. On ne sait pas encore si la réalisatrice Gina Prince-Bythewood se verra confier ce nouvel opus. De l’avis général, cela serait une gageure énorme de se passer de son talent. Il faut dire que le premier volet doit beaucoup à la qualité esthétique de son travail. Pour l’heure, la principale intéressée ne s’est toujours pas exprimée officiellement sur le sujet.

Côté scénario, c’est encore un grand flou artistique. Mais plusieurs indices laissent entrevoir qui pourrait devenir le prochain antagoniste de la franchise. Tous les regards sont ainsi braqués sur le personnage de Quynh. Cette dernière devrait devenir l’ennemi principale des Immortels. Elle pourrait ainsi se venger de son emprisonnement éternel, en s’en prenant directement à Andy. Mais tout cela ne reste pour le moment que pure spéculation.

Ce nouvel opus pourrait également être bien plus sanglant et violent. C’est ce que semble également annoncer Theron en interview, laissant présager une suite sombre et cruelle. Pour l’heure, les paris restent ouverts sur le contenu de l’arc narratif et les nombreux rebondissements qui le jalonneront.

Il faudra donc se montrer patient pour découvrir le résultat. Mais il faut déjà se réjouir de la confirmation de ce retour. Netflix semble vouloir capitaliser sur des titres forts, et on ne pourra sûrement pas blâmer l’audace créative de la plateforme.

Source : BleedingCool

Netflix : ce nouveau film d’horreur du Top 10 effraie les spectateurs