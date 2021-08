The Witcher : découvrez enfin tous les détails du premier épisode de la saison 2

Le showrunner de la série The Witcher vient enfin de révèler le contenu du premier épisode de la saison 2, s’inspirant directement de « A Grain of Truth » d’Andrzej Sapkowski.

Basée sur le travail de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, The Witcher s’apprête enfin à dévoiler sa seconde saison ultra attendue. Encore une fois, cette nouvelle mouture suivra presque à la lettre les publications de l’écrivain. La première saison était d’ailleurs une quasi adaptation fidèle de The Last Wish. Pour exemple, l’épisode initial a repris de nombreux éléments de la nouvelle The Lesser Evil, mettant au passage en scène une version plutôt dark de Blanche-Neige avec la présentation de Renfri.

The Witcher : découvrez enfin le contenu du premier épisode de la saison 2 – Crédit : Netflix

A Grain of Truth servira donc de fil conducteur au premier épisode de la seconde saison. Beaucoup y verront une adaptation torturée du conte La Belle et la Bête, la féerie en moins.

The Witcher : la saison 2 promet un premier épisode alléchant

L’arc narratif devrait donc se concentrer sur un certain Nivellen. Chef d’un redoutable gang de bandits, ce personnage peu fréquentable pille un temple, allant jusqu’à violer la prêtresse des lieux. En guise de punition, cette dernière le condamne à se transformer en un monstre repoussant, à l’image de sa laideur intérieure. Geralt rencontre alors ce nouveau protagoniste, en pleine enquête sur la mort mystérieuse d’un marchand. Côté casting, Kristofer Hivju, vu dans Game of Thrones, sera donc le terrible Nivellen.

A Grain of Truth est l’une des nouvelles favorites du showrunner de la série, Lauren S. Hissrich. Via son compte Twitter, cette dernière s’est enfin exprimée sur l’arrivée éminente de ce premier épisode. « C’est un secret assez mal gardé, mais nous adaptons effectivement cette nouvelle. Nous suivrons un père et sa fille, trouvant refuge dans un endroit sombre, loin d’être fait pour leur sécurité. C’est là que Nivellen entrera en scène. Nous allons explorer son histoire et son parcours avec Geralt. C’est le coup d’envoi parfait pour cette seconde saison. On parle de famille, de secrets et du monstre qui peut parfois sommeiller en nous » déclare ainsi Hissrich.

Il est donc probable que Geralt et Ciri rencontrent Nivellen en partant pour Kaer Morhen. Nous devrions aussi voir Vereena, un vampire qui prend l’apparence d’une jeune femme et tombre amoureux du monstre. D’autres surprises semblent également de mise, mais il faudra encore s’armer de patience. Seule déception pour l’heure : ne plus voir Geralt en tenue d’Adam dans son bain…

Source : Screenrant