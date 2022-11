Netflix : Vous aimez les romans de Stephen King ? Courez voir « Run for the Money »

La nouvelle téléréalité Japonaise intitulée « Run for the Money » ne cesse de convaincre les utilisateurs de Netflix. Elle séduit notamment les amateurs des romans de Stephen King en raison de similitudes évidentes entre le show Netflix et l’un de ses livres.

Le succès de la nouvelle téléréalité Netflix « Run for the Money » semble prendre de l’ampleur. Sortie il y a près d’un mois, le show japonais séduit en effet de plus en plus de téléspectateurs à travers le monde. Intégré à la catégorie « palpitante » sur la plateforme en ligne, il met en scène 29 célébrités japonaises libérées dans un village confiné.

Des personnalités s’affrontent dans une téléréalité où ils doivent échapper à des « chasseurs » © Pixabay

Alors que ces derniers sont en quête d’une cagnotte, des « chasseurs » sont libérés et les traquent pour les mettre hors-jeu. Plus longtemps les célébrités résistent, plus la cagnotte augmente. C’est donc une téléréalité d’un nouveau genre qui est proposée par Netflix. Si l’histoire peut sembler rappeler la série « Squid Game » au succès indéniable, son rythme soutenu plaira aux téléspectateurs en quête d’émotions.

Un remake du livre de Stephen King ?

Une autre catégorie de téléspectateurs sera sans doute séduite par les aventures filmées par Netflix : les fans de l’auteur à succès Stephen King. En effet, son roman dystopique intitulé « The Running Man » écrit et publié en 1982 raconte les aventures d’un père de famille intégrant une téléréalité pour gagner de l’argent. Dans le livre, pour chaque heure où le protagoniste reste en vie, 100 dollars sont ajoutés à la cagnotte du candidat. Si ce dernier parvient à survivre pendant 30 jours, un milliard de dollars lui sera versé. Les similitudes semblent donc certaines même si la fiction apparaît bien plus radicale que la (télé) réalité.

Certaines différences sont cependant à mentionner. A commencer par le nombre de candidats et l’espace géographique dans lequel chaque histoire se déroule. Le livre indique que deux candidats s’affrontent et peuvent fuir dans le monde entier alors que dans la téléréalité, ce sont 29 personnalités qui doivent fuir les « chasseurs » dans un village confiné. A vous de décider dans quelles aventures vous allez vouloir vous plonger.

Source : mashable.com