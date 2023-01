Netflix : vous pouvez jouer gratuitement à l’un des meilleurs jeux de 2022, voici comment

Netflix propose des jeux mobiles à ses abonnés © Netflix

C’est en 2021 que Netflix a lancé son offre gaming. Le géant de la SVOD avait assuré que de nouveaux titres seront ajoutés régulièrement à sa ludothèque au fil des mois. Des titres qu’il est possible de récupérer via le Play Store ou par iOS. Bonne nouvelle, un banger est désormais tombé dans l’escarcelle du streamer. Il s’agit de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un jeu vidéo de type beat them all qui puise son inspiration dans le dessin animée Tortues Ninja : Les Chevaliers d’écaille.

Initialement sorti sur PC, PS4, Switch et Xbox One en juin 2022, le titre a désormais le droit à une version mobile réservée exclusivement aux abonnés Netflix. Pour le récupérer, rien de plus simple. Vous devez le télécharger depuis la boutique d’applications de votre appareil (iOS ou Play Store). Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à renseigner vos identifiants Netflix pour lancer l’aventure.

TMNT: Shredder’s Revenge est disponible gratuitement pour les abonnés Netflix

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, TMNT: Shredder’s Revenge est un beat’em up à défilement latéral inspiré des jeux d’arcade classiques comme Turtles in Time de 1991. Il propose un gameplay simple mais efficace où vous pourrez incarner les célèbres tortues (Leo, Raph, Donnie et Mikey). Il est aussi possible d’entrer dans la peau d’April, Splinter ou Casey Jones afin de venir à bout des antagonistes iconiques qui se dresseront sur votre route ; à savoir : Shredder, le Clan des Foot, Bebop ou encore Rocksteady.

Il est possible d’utiliser les commandes tactiles. Toujours est-il qu’une manette Bluetooth vous offrira une expérience bien meilleure. N’hésitez pas à la dégainer, notamment si vous prévoyez une session de jeu prolongée. Notez aussi que le mode coopératif est pris en charge, tant localement qu’en ligne (jusqu’à 6 joueurs).

Vous l’aurez compris, il ne faut pas prendre de haut le catalogue vidéoludique du N rouge. L’été dernier, une étude révélait que 99 % des utilisateurs de Netflix n’avaient encore jamais essayé les jeux proposés par le service. Parmi la collection de plus en plus complète, on retrouve également deux jeux Riot Games : Hextech Mayhem et Dungeon Dwarves.