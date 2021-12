Nicolas Cage va jouer Dracula, les internautes sont ravis

Nicolas Cage, déjà persuadé d’être un vampire dans Embrasse-moi, vampire (Vampire’s Kiss, 1989) (Crédits image : Magellan Pictures)

Certaines théories circulent sur Internet selon lesquelles Nicolas Cage serait un vampire immortel, suite à l’apparition d’une photo de son sosie datant de la guerre de Sécession – devenu depuis devenu un mème sur Internet. À défaut de prouver son vampirisme, ses fans seront en tous cas ravis d’apprendre que Cage jouera prochainement Dracula dans le film Renfield, une comédie sur le personnage éponyme du roman de Bran Stoker.

Nicolas Cage sera Dracula dans Renfield, un film sur l’homme de main fou du vampire transylvanien

La réputation de Nicolas Cage n’est plus à faire. Il a joué dans d’immenses blockbusters dans les années 90 et 2000, notamment Volte face avec John Travolta, ou Leaving Las Vegas, pour lequel il a reçu l’Oscar du Meilleur acteur en 1996. Bien qu’il n’ait pas joué dans un film à gros budget depuis plus de dix ans, il a reçu depuis certaines des meilleures critiques de sa carrière pour des films indépendants comme Pig (l’histoire d’un chasseur de truffes, sorti cet année) et le film Mandy (2018), où il chasse une secte religieuse qui a assassiné l’amour de sa vie.

The Hollywood Reporter vient d’annoncer que Nicolas Cage reviendra prochainement dans un film à gros budget, Renfield. Imaginé dans le célèbre roman Dracula de Bram Stoker (1897), R. M. Renfield est un serviteur de Dracula qui se retrouve patient d’un hôpital psychiatrique. Il sera joué par Nicholas Hoult (X-Men : First Class, Mad Max : Fury Road).

Dracula est « le rôle pour lequel Nicolas Cage est né pour jouer » selon les internautes

Renfield est en quelque sorte l’homme de main de Dracula, obsédé par son maître dans une relation malsaine de co-dépendance, qui finit par se rebeller contre lui. Moins célèbre que le comte transylvanien, R. M. Renfield peut cependant être vu à l’écran dans d’innombrables films et séries, depuis le film muet Nosferatu en 1922. Ce qui est sûr, c’est que voir Nicolas Cage faire son grand retour à Hollywood en incarnant Dracula est « la meilleure nouvelle possible » pour un grand nombre d’internautes, qui se sont félicités à l’annonce du casting.

Nic Cage playing Dracula is the best news ever. — devon sawa (@DevonESawa) November 30, 2021

Les vrais fans se souviennent que Nicolas Cage a débuté sa carrière dans Embrasse-moi, vampire (Vampire’s Kiss, 1989). Persuadé d’avoir été mordu par un vampire, le personnage joué par Cage dans cette comédie d’horreur finit par perdre le sens des réalités. Les grimaces et la folie impulsive de Nicolas Cage dans ce film ont beaucoup contribué à lancer sa carrière – et alimenté un grand nombre de mèmes sur Internet, comme le celèbre « You don’t say ».

Nicolas Cage in VAMPIRE'S KISS is one of my favorite performances ever, so this Dracula news makes me very happy. pic.twitter.com/H4j1thqyjb — Michelle Swope (@RedheadfromMars) November 30, 2021

OH GOD, THIS ISN'T ABOUT CASTING HE REALLY IS DRACULA https://t.co/emI8A16Ykd — Zoey (@FartCaptor) November 30, 2021

Renfield sera un documentaire parodique sur les vampires écrit par le scénariste de Rick et Morty

Le film Renfield sera réalisé par Chris McKay, qui a tourné The Tomorrow War et Lego : The Batman Movie, avec Ryan Ridley (Rick et Morty) au scénario. Deux grands spécialistes de la comédie d’aventures modernes, qui devraient proposer une approche « comique et légère » du livre originel de Dracula.

Selon The Hollywood Reporter, Renfield sera un mockumentary (documentaire parodique) sur les vampires. Cage va probablement apporter son charisme unique et déjanté dans ce rôle de Dracula. La date de sortie de Renfield n’a pas encore été annoncée par les studios Universal.

Source : The Hollywood Reporter