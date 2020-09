Nintendo et Puma se sont associés pour une paire de baskets Super Mario Bros.

Puma s’apprête à sortir une nouvelle paire de baskets créée en collaboration avec Nintendo. Ces baskets arborent le logo et les couleurs de Super Mario Bros. pour célébrer les 35 ans de la franchise qui se rapprochent à grands pas.

Baskets Super Mario Bros. de Puma – Crédit : Kotaku / Puma / Foot Locker

D’ici quelques jours, le 13 septembre pour être exact, Mario soufflera ses trente-cinq bougies. Nous ne savons toujours pas si Nintendo a prévu de célébrer l’occasion d’une manière particulière telle qu’une grosse annonce ou des réductions importantes sur les jeux de la franchise. Néanmoins, il semblerait bien que Puma ait prévu de sortir très prochainement une paire de baskets aux couleurs de la mascotte iconique. Nos confrères de Kotaku ont effectivement rapporté que la paire de baskets était visible sur le site australien de Foot Locker, un géant de la distribution d’équipements sportifs. À présent, la page n’est plus disponible, mais les images des baskets circulent d’ores et déjà sur la toile.

Des baskets fidèles aux couleurs de la mascotte de Nintendo

Les baskets Super Mario Bros. sont donc issues d’une collaboration entre Nintendo et Puma. Il s’agit d’une version revisitée de la RS-Dreamer, une chaussure de course populaire de la marque. Bien évidemment, la couleur dominante est le rouge vif. Des touches de bleu, de blanc et de jaune ont été apportées à plusieurs endroits de la basket.

Bien que la palette de couleurs utilisée ne laisse pas planer l’ombre d’un doute sur le thème de ces chaussures, le logo de Super Mario Bros. est brodé sur la languette en dessous de celui de Puma qui est coloré en jaune. La fameuse étoile de Mario figure également sur chaque talon. Puma et Nintendo n’ont pas encore confirmé officiellement cette paire de baskets, mais le site Foot Locker indiquait une date de sortie pour le 4 septembre.

Baskets Super Mario Bros. de Puma – Crédit : Kotaku / Puma / Foot Locker

Les produits dérivés Super Mario Bros. sont de plus en plus nombreux. Nintendo s’est récemment associé avec LEGO pour lancer une NES affichant Super Mario Bros. sur un écran cathodique factice. D’ailleurs, un passionné a transformé ce set en un émulateur NES fonctionnel. Plusieurs sets de la gamme Super Mario interactive sont également déjà disponibles à la vente sur le site de LEGO.

Source : Kotaku