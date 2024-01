Nintendo Switch 2 : pas d’OLED, mais un écran XXL qui change tout ?

Et si la Nintendo Switch 2 était un peu moins impressionnante que prévu ? Elle n’embarquerait finalement pas d’écran OLED, mais une dalle LCD nettement plus grande que celle de la Switch actuelle. L’information vient d’un analyste japonais très réputé expert dans les écrans.

© Nintendo

Le passage de témoin entre la Switch et la Nintendo Switch 2 devrait avoir lieu cette année selon les insiders les plus fiables du milieu. Reste à savoir quand la firme de Kyoto se décidera à faire une annonce que les joueurs ont attendue pendant toute l’année 2023.

Au moment de l’annonce, Nintendo devrait lever le voile sur quelques-unes des spécifications techniques de la machine. Certaines sources indiquent que la Nintendo Switch 2 pourrait être équipée d’un écran OLED. De son côté, un analyste vient d’affirmer que la console embarquerait une dalle LCD d’une taille plutôt conséquence.

La Nintendo Switch 2 aurait un écran LCD de grande taille

Quel écran pour la Nintendo Switch 2 ? Il s’agit d’une des données les plus importantes pour les joueurs et toutes les sources ne s’accordent pas sur ce que prépare l’entreprise japonaise à ce sujet. Selon Hiroshi Hayase, un analyste japonais expert du marché des écrans depuis plus de 35 ans, la Nintendo Switch 2 embarquerait un écran LCD de 8 pouces.

Il va donc à contre-courant de l’information donnée par le média sud-coréen Chosun. Ce dernier indiquait en décembre que la Nintendo Switch 2 aurait bien un écran OLED. Quoi qu’il en soit, les deux parties s’accordent à dire que la machine sortira cette année. Hiroshi Hayase ne se risque pas à évoquer une période de sortie plus précise dans les colonnes de Bloomberg.

Rappelons que la Nintendo Switch première du nom commercialisée en mars 2017 embarque aussi un écran LCD, mais de « seulement » 6,2 pouces. La Switch OLED, elle, dispose d’une dalle de 7 pouces. Nintendo aurait donc choisi d’agrandir l’écran de sa prochaine console, mais de ne pas conserver la technologie OLED, ce qui décevrait certainement une partie des joueurs.

La différence est assez notable entre les deux types de dalle. L’OLED offre une meilleure qualité d’image, notamment un contraste élevé, puisque chaque pixel peut s’activer ou se désactiver individuellement. La technologie LCD utilise le rétroéclairage grâce à des diodes, ce qui donne un contraste et une luminosité plus faibles.

Peut-être que Nintendo prévoit de sortir une Switch 2 avec un écran OLED ultérieurement comme il l’a fait pour sa console actuelle. Espérons au moins que la première Nintendo Switch 2 puisse quand même faire tourner quelques jeux en 120 Hz comme certaines rumeurs l’indiquent.