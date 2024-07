Cette Nintendo Switch boostée fait tourner 14 jeux mais ce n’est pas parfait

Un utilisateur a modifié une Nintendo Switch pour ajouter 8 Go de RAM

La console a aussi un CPU cadencé à 2,6 GHz et un GPU à 1,26 GHz

Malgré ces caractéristiques boostées, la Nintendo Switch a du mal à faire tourner les jeux gourmands comme Baldur’s Gate 3

La Nintendo Switch est une excellente console qui brille par la qualité de ses expériences vidéoludiques et sa conception 2-en-1. Seul point noir : sa puissance, jugée trop faible. Les portages ne sont pas toujours géniaux mais heureusement, il reste la Switch 2 qui promet d’être plus puissante et de gérer des technologies comme le ray tracing.

En attendant la sortie de la Switch 2, certains s’amusent à modifier l’actuelle génération. La chaîne naga sur YouTube a modifié sa console pour essayer de faire tourner 14 titres : Devil May Cry 5, Assassin’s Creed Unity, Baldur’s Gate 3, Tekken 7, Fallout 4, Spider-Man Shattered Dimensions, Shadow of the Tomb Raider, Les Sims 4, La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor, Battlefield Bad Company 2, Hitman 1, Castlevania Lords of Shadow 2, Sniper Ghost Warrior 3 et Crysis 1.

Une Nintendo Switch modifiée pour tester 14 jeux

La Nintendo Switch modifiée dispose de 8 Go de RAM, d’un CPU cadencé à 2,6 GHz et d’un GPU à 1,26 GHz. Pour ces tests, une Box64 + Wine sur un système d’exploitation L4T Ubuntu 18.24 avec un noyau personnalisé a été utilisée. Les résultats restent toutefois mitigés puisque Devil May Cry 5 fonctionne mais sans atteindre les 60 FPS. Les titres exigeants comme Shadow of the Tomb Raider, Fallout 4 et Assassin’s Creed Unity ont du mal à tourner. Quant à Baldur’s Gate 3, il n’atteint pas les 20 FPS. Surprise, le premier Crysis tourne bien mais avec des performances instables, ce qui rend la jouabilité peu agréable.

Gardons en tête qu’il s’agit de tests effectués par un particulier pour tester une fausse Nintendo Switch qui montre ses limites, même modifiée. Il y a toutefois d’excellents titres qui ont été portés avec succès sur la console malgré sa fiche technique très basse. Par exemple, Saber Interactive a fait du bon boulot avec The Witcher 3. Malgré tout, il y a parfois eu des ratés comme le portage de Hogwarts Legacy à ses débuts.