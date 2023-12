Nintendo Switch 2 : les jeux devraient coûter 70 €, la hausse de prix serait inévitable

Les jeux Nintendo Switch 2 pourraient coûter plus cher que prévu. Actuellement, la plupart des titres des jeux Switch sont commercialisés à 60 €, mais Nintendo voudrait faire évoluer ses tarifs, comme ses concurrents Microsoft et Sony.

© Nintendo

La Switch n’a pas encore tiré sa révérence que la Nintendo Switch 2 semble déjà lui voler la vedette. La prochaine console de la firme de Kyoto fait notamment parler d’elle pour ses performances, qui pourraient largement surpasser celles de son aîné.

Une bonne nouvelle pour les fans de la marque, à l’heure où la PS5 et la Xbox Series X sont capables d’offrir de plus en plus d’expériences somptueuses comme Alan Wake 2. La Nintendo Switch 2 pourrait aussi surclasser son prédécesseur sur… le prix de ses jeux. Ils pourraient coûter 70 € pour la plupart d’entre eux.

Les jeux Nintendo Switch 2 vous coûteront certainement 70 €

À l’heure actuelle, on trouve de nombreux AAA à 59,99 € sur Switch, que ce soit des titres de développés par Nintendo ou par des studios tiers. C’est le cas de Splatoon 3, de Super Mario Bros. Wonder ou de Persona 5 Tactica. Pour se procurer The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou Super Smash Bros Ultimate, il faut mettre 10 € de plus sur la table.

Malheureusement pour les joueurs, la plupart des jeux Nintendo Switch 2 pourrait coûter ce même prix de 70 €. L’information vient de Zippo, un leaker connu notamment pour avoir annoncé en avance l’existence d’un jeu Mario en 2D l’an dernier, qui s’avérait être Super Mario Bros. Wonder.

« Ce nouveau système sera dévoilé d’ici peu, mais je m’attends à ce qu’ils restent discrets sur les prix des jeux jusqu’à ce qu’ils soient disponibles en précommande, comme ils l’ont fait avec Tears of the Kingdom. C’était déjà un signe », explique Zippo sur son blog. Bien sûr, il faut tout de même prendre ses propos avec des pincettes.

Les jeux Switch « first party » ou de studios tiers coûtent généralement 59,99 € © Nintendo

Il ne serait pas étonnant que Nintendo augmente le prix de ses jeux sur sa prochaine génération de console. Un bon nombre de AAA disponibles sont commercialisés au tarif de 79,99 € sur PS5 et Xbox Series depuis le lancement des deux machines en novembre 2020.

Actuellement, « Big N » met donc la barre bien plus bas que ses concurrents historiques. Un écart qui pourrait donc se réduire lors du lancement de la Nintendo Switch 2. Rappelons que la console pourrait, elle, coûter autour de 400 dollars. Toujours selon Zippo, le constructeur japonais prévoirait de dévoiler la Nintendo Switch 2 avant février 2024.