Nintendo Switch Sport : il explose son écran avec sa manette… Vidéo

Depuis le 29 avril, date à laquelle est enfin sorti Nintendo Switch Sports, les joueurs de Nintendo Switch ont déjà signalé plusieurs accidents.

Un bel écran de télé cassé – Crédits : Unsplash

Ce week-end, c’est un streameur qui s’est trop emballé lors d’un match de tennis. IL a cassé sa télé en lançant son Joy-Con dessus.

Le retour des écrans brisés

Comme sa prédécesseure (la Nintendo Wii bien sûr !), la Nintendo Switch Sports est une simulation sportive qui englobe plusieurs mini-jeux, notamment le bowling, le football, le tennis et le volley-ball. Comme avec la version précédente de la série Nintendo Sports, la version Switch du jeu utilise les commandes de mouvement intégrées de la télécommande sans fil de la console pour jouer. Cela signifie que vous êtes physiquement actif au point de transpirer, et même de brûler des calories au cours du jeu.

Le streamer Twitch 63man jouait une partie de tennis quand soudain, l’un de ses Joy-Cons lui a glissé de la main. Bien que l’écran est invisible pour le spectateur, la réaction immédiate de 63man vaut le détour. Finalement, le streameur tourne la caméra et révèle que son moniteur s’est fait explosé par le Joy-Con.

Et ce n’est que le début…

Le lendemain, un autre utilisateur, Equivalent_Actuary_6, a partagé sur Reddit une image montrant sa première télévision cassée en jouant à Switch Sports.

« [Vous] n’avez pas besoin de me rappeler constamment à quel point je suis stupide », a t-il écrit. « Je sais que c’est de ma faute, mais il vaut mieux s’en moquer et aider les autres [réaliser] à quel point il est important de toujours utiliser les putains de sangles (ne sois pas idiot comme moi.). »

Et oui. Les accidents de Nintendo Switch Sports comme ceux-ci peuvent être facilement évités en utilisant les dragonnes Joy-Con qui sont incluses avec chaque console de jeu Nintendo Switch. Cette mesure de sécurité est d’autant plus importante que lesdits Joy-Cons sont beaucoup plus petits et plus glissants par rapport à la manette plutôt encombrante de la Nintendo Wii.

Source : NoteBookCheck