Nothing Phone (1) : le mystérieux smartphone attendu pour juillet en France

Après les excellents et très abordables Nothing Ear (1), Nothing devrait très prochainement dévoiler son tout premier smartphone, le Phone (1). La date du 21 juillet 2022 a été annoncée pour l’Europe, même si le smartphone reste pour l’instant assez mystérieux tant sur son design que ses caractéristiques.

Nothing OS © Nothing

À ce jour, nous n’avons que très peu de détails sur le Nothing Phone (1), le futur smartphone de la marque qui propose déjà les excellents écouteurs Nothing Ear (1). Néanmoins, le premier smartphone de la start-up du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, est attendu avec beaucoup d’impatience. Ce dernier pourrait sortir ou être présenté dès cet été, selon l’homme d’affaires.

Un smartphone encore mystérieux, mais très prometteur

L’information provient du journal allemand Allround-PC. Selon nos confrères, Nothing devrait lancer ou présenter le Phone (1) le 21 juillet 2022. Si la source de cette information reste inconnue, la date proviendrait, elle, d’un revendeur européen. On ne sait pas encore si Nothing présentera officiellement son nouveau smartphone ce jour-là, par exemple sous la forme d’un événement de lancement, ou si l’appareil sera directement mis en vente.

Très attendu par les fans de la marque et les utilisateurs d’Android, le smartphone de Nothing devrait être proposé à un prix très attractif, à l’instar des excellents écouteurs Nothing Ear (1), que nous avions rigoureusement testés. Il devrait profiter d’un design transparent, selon les premières esquisses divulguées par Carl Pei. Sa compatibilité avec la recharge sans fil a également été évoquée, même si ses spécifications ne proviennent pour l’instant que de bruits de couloirs.

Qualcomm, Google ou Samsung seront-ils partenaires de Nothing pour le développement du smartphone ? Rien n’est moins sûr. D’autres rumeurs indiquent qu’il devrait bénéficier du Snapdragon 7 Gen 1, le processeur phare des smartphones milieu de gamme, sous architecture Arm v9.

Dans tous les cas, la société s’appuiera sur sa propre interface Android, appelée Nothing OS. Vous pouvez déjà essayer son design avec le Nothing Launcher. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 21 juillet 2022.

Source : Twitter