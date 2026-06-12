Android Auto : votre voiture peut maintenant vous lire des PDF à voix haute, et l’usage est plus malin qu’il n’y paraît

La dernière mise à jour d’Acrobat Reader ajoute la compatibilité Android Auto. Non, il ne s’agit pas de lire un PDF au volant : l’application convertit le document en audio et le diffuse via les haut-parleurs du véhicule.

Android Auto accueille Adobe Acrobat Reader : pas de PDF à l’écran, uniquement de la synthèse vocale. © Shuttershock

La dernière mise à jour d’Acrobat Reader ajoute discrètement la compatibilité Android Auto. Aucune annonce officielle d’Adobe : ce sont des utilisateurs qui ont repéré la fonctionnalité après la mise à jour du 5 juin. L’application ne s’affiche pas sur l’écran du véhicule : elle convertit le PDF en audio et le diffuse via les haut-parleurs.

Un cas d’usage de niche, mais concret

Contrat à relire avant un rendez-vous, notice technique, compte rendu de réunion, cours à réviser sur un trajet long : le text-to-speech appliqué aux PDF comble un angle mort que ni les podcasts ni les audiobooks ne couvrent. L’interface sur Android Auto se limite aux commandes de lecture (play, pause, avance), exactement comme pour un fichier audio. Les yeux restent sur la route.

La fonctionnalité repose sur le moteur de synthèse vocale d’Android, ce qui signifie que la qualité de lecture dépend de la langue configurée et du moteur TTS installé sur le smartphone. Sur des documents très formatés (tableaux, colonnes multiples, en-têtes répétés), le rendu risque d’être laborieux. Adobe ne précise pas si un nettoyage du texte est appliqué avant la lecture.

Rien de révolutionnaire, donc, mais un usage malin d’une brique technique qui existait déjà. Le genre de fonction qu’on ne cherche pas, mais qu’on adopte une fois qu’on l’a essayée.

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