ChatGPT pourrait bientôt coûter beaucoup moins cher

Vers une facture moins salée pour les utilisateurs de ChatGPT ? Face à la montée en puissance d’Anthropic, OpenAI envisagerait de réduire fortement le prix de ses tokens qui permettent d’utiliser ses modèles d’intelligence artificielle.

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OpenAI mène une lutte âpre pour l’hégémonie dans le secteur de l’IA générative dédiée aux entreprises. Confronté à Google et Anthropic, le créateur de ChatGPT s’apprêterait à baisser drastiquement le prix des tokens, l’unité de mesure utilisée pour facturer l’usage de ses modèles d’IA. Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, cette décision permettrait d’anticiper une éventuelle initiative similaire qui se préparerait du côté d’Anthropic.

La concurrence féroce entre les deux géants pourrait ainsi se révéler bénéfique pour de nombreux utilisateurs payants et notamment pour les entreprises. Ces dernières en ont assez de payer des prix exorbitants pour couvrir les coûts de déploiement de l’IA pour leurs collaborateurs. Certaines firmes s’appuient sur des assistants de programmation, des agents autonomes ou d’autres outils de productivité particulièrement gourmands en puissance de calcul (et donc en tokens).

ChatGPT : vers une baisse du prix des tokens

Sam Altman a lui-même reconnu récemment que les coûts étaient devenus “un problème majeur”. “Je pense que nous trouverons de nombreuses solutions pour aider les entreprises à obtenir plus de valeur pour moins cher”, a souligné le PDG d’OpenAI. L’une de ces solutions serait ainsi de diminuer le prix des tokens pour réduire la pression sur les budgets des firmes.

Cette guerre des prix qui se dessine intervient dans un contexte particulier pour les deux rivaux. OpenAI et Anthropic doivent déjà composer avec le coût immense des ressources de calcul nécessaires pour traiter les requêtes et exécuter des tâches. Des baisses de prix drastiques pourraient donc rogner encore davantage des marges déjà fragiles alors que les deux entreprises viennent de déposer leur projet d’introduction en Bourse.

Ajuster leurs tarifs à la baisse constituerait ainsi un test décisif de la solidité de leur modèle économique face aux investisseurs.