Test Fiido C11 Pro-A : un vélo électrique urbain accessible et surprenant

Fiido propose un vélo pensé pour les déplacements réels plutôt que pour le simple effet marketing. Nous l’avons testé afin de savoir s’il constitue un choix pertinent pour découvrir le vélo électrique sans exploser son budget et mettre un pied à l’étrier de la mobilité douce.

8/10 Fiido C11 Pro-A 1 099€ > Fiido Voir le verdict Excellent rapport équipement/prix

Confort très réussi en ville

Bonne autonomie réelle Assez lourd

Avec son C11, la marque chinoise Fiido cherche à se faire une place au sein d’un marché du vélo électrique urbain déjà saturé de modèles qui partagent des promesses identiques : autonomie, confort et praticité. Après plusieurs jours d’utilisation en ville et sur trajets en «vélotaf», le Fiido C11 tient-il sa promesse : celle d’un vélo électrique accessible, bien équipé et pensé avant tout pour les déplacements du quotidien.

💰 Prix et caractéristiques

Freins hydrauliques, batterie amovible, suspension avant, porte-bagages intégré : le Fiido possède un niveau d’équipement vraiment solide dans cette gamme tarifaire. En effet, il est disponible sur le site du fabricant pour 1099€ (au lieu de 1799€), ce qui le rend très compétitif par rapport à la concurrence.

De plus, la rédaction de Tom’s Guide a obtenu des codes de réduction supplémentaires exclusifs pour nos lecteurs valables sur toute la boutique :

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Voir l’offre sur Fiido

Moteur 250 W avec 55 Nm de couple

avec Capteur de couple pour une assistance plus naturelle

pour une assistance plus naturelle Batterie amovible 499 Wh

Autonomie : 70 km environ

Freins à disque hydrauliques

Transmission Shimano 7 vitesses

Fourche suspendue

Pneus 27,5 pouces

Charge maximale : 120 kg

Cadre ouvert adapté aux cyclistes de 1,55 m à 1,95 m

adapté aux cyclistes de 1,55 m à 1,95 m Garantie : 24 mois sur l’ensemble du vélo électrique (hors pièces d’usure), 36 mois sur le cadre .

(hors pièces d’usure), . Support technique à vie assuré par Fiido, même après la fin de la garantie (les pièces de remplacement restent alors à la charge du client)

assuré par Fiido, même après la fin de la garantie (les pièces de remplacement restent alors à la charge du client) Livraison gratuite depuis l’Europe avec un délai de réception de 5 à 10 jours ouvrés

Face à des modèles urbains plus premium, le Fiido C11 joue clairement la carte du rapport équipement/prix mais tient la comparaison face à des modèles plus connus dans le commerce français. Le Fiido C11 se rapproche finalement davantage d’un vélo utilitaire abordable que d’un objet technologique premium. Et c’est précisément ce qui peut séduire de nombreux utilisateurs urbains.

🛠️ Un montage simple et rapide

Le Fiido C11 arrive presque entièrement assemblé dans un carton relativement compact. Comme souvent avec les vélos électriques vendus en ligne, quelques éléments restent à monter soi-même : la roue avant, les pédales, le guidon et certains accessoires comme le garde-boue.

Le montage ne présente pas de difficulté majeure, même pour un utilisateur peu habitué à bricoler. Les outils nécessaires sont fournis et les instructions restent globalement claires. En une trentaine de minutes, le vélo peut être prêt à rouler. Le poids du vélo — environ 24,5 kg — se fait toutefois sentir lors de la sortie du carton et des premières manipulations.

Dès les premiers instants, le Fiido C11 donne une impression rassurante. Le cadre à enjambement bas facilite énormément la montée et la descente du vélo, notamment en usage urbain fréquent. Les finitions sont correctes pour cette gamme de prix, même si certains détails rappellent que l’on reste sur un modèle positionné aux environs des 1 000 euros.

👍 Une assistance qui s’adapte à votre pédalage

Le Fiido C11 Pro dispose d’un capteur de couple afin d’adapter l’assistance électrique fournie selon la force exercée par le cycliste sur les pédales. Si ce dispositif se développe de plus en plus, il n’est pas encore systématique et ce modèle se démarque en le proposant. Au-delà de l’utilisation plus naturelle du vélo électrique, offrant une progressivité dans l’assistance selon la force exercée par le cycliste, ce capteur de couple permet d’économiser la batterie, un avantage non négligeable.

🚴 Une prise en main immédiate

Sur la route, le Fiido C11 mise avant tout sur le confort. La position de conduite est droite, naturelle et particulièrement agréable pour les trajets quotidiens. Le guidon réglable permet d’adapter facilement la posture selon les préférences du cycliste.

Le moteur arrière de 250W délivre une assistance progressive et suffisamment dynamique pour un usage urbain classique. Les démarrages aux feux rouges sont fluides et les côtes modérées se franchissent sans difficulté. Les trois différents niveaux d’assistance permettent de doser efficacement l’effort fourni, couplés aux sept vitesses proposées par la roue libre du vélo.

Toutefois, on note une maigre différence entre le mode SPORT, deuxième mode d’assistance, et le mode TURBO, censé être le plus puissant.

Le vélo se montre particulièrement agréable sur les longues pistes cyclables et les avenues urbaines. Les roues de 700C apportent une bonne stabilité à vitesse élevée et renforcent la sensation de roulement fluide. La fourche suspendue absorbe correctement les imperfections de la chaussée, même si elle atteint ses limites sur des routes très dégradées.

En circulation dense, les freins hydrauliques constituent l’un des vrais points forts du C11. Le freinage est puissant, progressif et sécurisant, un équipement encore rare sur certains vélos électriques d’entrée de gamme.

🔋 Une autonomie convaincante… sous certaines conditions

Fiido annonce jusqu’à 90 kilomètres d’autonomie avec la batterie amovible de 499,2 Wh. Dans la réalité, ce chiffre reste atteignable uniquement dans des conditions optimales : assistance minimale, terrain plat et conduite économique.

En usage réel, avec une assistance intermédiaire et quelques côtes urbaines, l’autonomie se situe plutôt entre 50 et 70 kilomètres. Cela reste largement suffisant pour plusieurs jours de trajets domicile-travail sans recharge.

La batterie amovible représente un vrai avantage au quotidien. Elle peut être retirée facilement pour être rechargée au bureau ou à domicile sans devoir déplacer l’ensemble du vélo. Le temps de charge complet tourne autour de cinq à six heures.

Autre avantage, vous bénéficiez de la même clé pour la batterie et l’antivol situé sur la roue arrière et ce n’est pas le cas sur tous les vélos électriques. Ça vous évitera d’oublier l’une des deux clés.

🏘️ Un vélo pensé pour la ville

Le Fiido C11 se distingue surtout par sa polyvalence urbaine. Son porte-bagages intégré à l’arrière permet d’ajouter facilement des sacoches. Les gardes-boue de série renforcent son aspect utilitaire pour une utilisation quotidienne par tous les temps.

L’écran LCD reste simple mais efficace. Il affiche les informations essentielles : vitesse, niveau de batterie, mode d’assistance et distance parcourue. Outil indispensable en ville : un klaxon. Plus besoin de petite sonnette quand vous avez un vrai klaxon, attention de ne pas en abuser pour faire rire les copains en arrivant au feu.

Le vélo conserve cependant quelques limites. Son poids relativement élevé se remarque lorsqu’il faut porter le vélo dans des escaliers ou le manœuvrer sans assistance.