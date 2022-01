Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : prix, date de sortie, fiche technique, tout ce que l’on sait

Si tout se déroule comme prévu, NvIdia devrait dévoiler sa nouvelle carte graphique phare, la GeForce RTX 3090 Ti, au CES 2022 cette semaine. Dans l’attente et grâce à de nouvelles fuites, nous connaissons d’ores et déjà toutes ses prétendues spécifications. Prix, date de sortie et fiche technique, on vous dit tout à son sujet.

© Nvidia

Malgré les pénuries de cartes graphiques qui risquent de perdurer jusqu’à fin 2022, Nvidia s’apprête à dévoiler son nouveau mastodonte : la RTX 3090 Ti, qui devrait être présentée lors du CES 2022 cette semaine. Comme à l’accoutumée, les spécifications de la carte graphique sont déjà plus ou moins connues avant sa sortie, de quoi nous donner une bonne idée de ce à quoi il faut s’attendre.

GeForce RTX 3090 Ti : quelle date de sortie ?

À ce jour, nous ne connaissons pas la date de sortie officielle de la GeForce RTX 3090 Ti. Toutefois, nous savons que Nvidia sera présente au CES 2022, avec des annonces concernant les GeForce et les jeux RTX, donc nous en saurons plus très rapidement.

Pour rappel, la RTX 3080 était sortie en septembre 2020 (voir notre test ici) et la RTX 4080, annoncée avec un gain de 70 % de performances, devrait être annoncée au troisième trimestre de l’année 2022, soit environ deux ans après le lancement de la RTX 3080. Toutefois, si les cartes Nvidia se sont toutes rapprochées de leurs prédécesseurs, la RTX 3090 Ti n’en n’a pas puisqu’il n’y a eu ni RTX 2090 ni RTX 2090 Ti.

Ainsi et sans véritable analogue, tout ce que nous pouvons faire est d’imaginer son éventuelle date de sortie : comme évoqué plus haut, le GPU pourrait bien être dévoilé à l’occasion du CES 2022 — la conférence Nvidia est à 17 heures le 4 janvier 2022 —, avec une disponibilité courant janvier, même si cela reste difficile à anticiper.

La GeForce RTX 3090 Ti sera-t-elle en stock ?

Certains « insiders » nous disent que si les cartes Ampère de Nvidia connaissent une forte pénurie depuis leur sortie en 2020, la RTX 3090 Ti pourrait bien, elle, être épargnée. Pourquoi ? Car elle serait moins susceptible d’être affectée par des problèmes d’approvisionnement de puces et de composants, vu qu’elle sera — a priori — fabriquée en quantités plus limitées.

© Aymeric Geoffre-Rouland, Tom’s Guide

Un argument que nous avons du mal à concevoir, tant les cartes graphiques sont difficiles à obtenir aujourd’hui, qui plus est au prix MSRP. Après tout, la RTX 3080 se vendait pour plusieurs milliers de dollars dès sa sortie sur eBay, et parfois encore à plus de 1000 € sur les sites de petites annonces français. Nous avons donc du mal à imaginer pourquoi la RTX 3090 Ti échapperait miraculeusement à la fois aux pénuries et aux scalpers.

GeForce RTX 3090 Ti : quel prix ?

Le prix de la GeForce RTX 3090 Ti devrait être dévoilé lors du CES 2022. Nous nous attendons toutefois à un tarif extrêmement élevé, étant donné que le prix public de la RTX 3090 Founders Edition est déjà affiché à 1549 €. On pourrait logiquement s’attendre à un prix situé entre 1800 € et 2000 € pour la FE et jusqu’à 2500 € pour les modèles Custom.

Voir aussi : Nvidia GeForce RTX 40xx : deux fois plus performantes, mais à quel prix ?

GeForce RTX 3090 Ti : quelle fiche technique ?

La GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition devrait conserver la conception de la RTX 3090 FE d’origine. En termes de design, elle ne devrait donc pas être si différente que ça de sa petite sœur, à l’exception d’un énorme connecteur d’alimentation PCIe à 16 broches (contre 12 pour la RTX 3090) qui lui permettrait de faire passer jusqu’à 450W de puissance (contre 350 W pour la 3090). Selon VideoCardz, son maximum théorique de consommation pourrait même atteindre les 1275W (source).

RTX 3090 Ti Kingpin © Kingpin

Selon les dernières rumeurs, la RTX 3090 Ti devrait bénéficier de 10,752 cœurs CUDA, contre 10,496 pour la RTX 3090. En l’absence de véritables benchmarks, difficile de se prononcer sur ces performances réelles. En revanche, nous savons que la RTX 3090 est déjà impressionnante en 4K à 60 IPS sur les titres AAA (voir notre test ici) et nous nous attendons à ce que la RTX 3090 Ti rende, logiquement, l’expérience encore plus confortable. C’est bien évidemment en 8K et en ray tracing que nous nous prévoyons à ce que le GPU « rayonne » à 60 images par seconde, sur les derniers jeux.

À côté de ça, le « monstre » profiterait de 24 Go de mémoire en GDDR6X, cadencée à 21 Gbit/s, contre 19,5 Gbit/s de mémoire GDDR6X sur le RTX 3090. Cela se traduira par plus de 1 To/sec de bande passante mémoire, ce qui est une première pour la famille des GeForce. C’est 7,7 % de bande passante mémoire en plus que le RTX 3090, qui est déjà très rapide. En augmentant la bande passante pour les transferts de mémoire dans la VRAM, les textures à plus haute résolution se chargeront plus rapidement.