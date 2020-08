Nvidia Shield : une nouvelle mise à jour améliore l’upscaling et apporte d’autres nouveautés

Celle-ci apporte des améliorations significatives à la fonction d’upscaling de la box, ainsi que davantage d’options de personnalisation pour la télécommande actuelle.

Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Nvidia affirme qu’elle peut désormais fournir un upscaling en 4K pour des contenus allant en 360p et en 1440p. Auparavant, seuls les contenus en 720p et en 1080p pouvaient être upscalés. De plus, vous pouvez désormais bénéficier d’un upscaling 4K pour les sports en direct sur votre télévision ainsi que pour les vidéos HD sur YouTube. La box est compatible avec les contenus 4k natifs depuis 2017.

L’upscaling consiste à adapter l’affichage d’une définition inférieure sur un écran disposant d’une définition supérieure. Cela signifie que si vous regardez un contenu en Full HD sur un téléviseur Ultra HD, votre contenu se mettra automatiquement à la bonne échelle.

Mais ce n’est pas tout. L’entreprise publiera également le mois prochain une mise à jour de l’application Nvidia Games qui permet un upscaling en 4K/60fps pour les jeux via GeForce Now.

D’autres améliorations sont également de la partie

Parmi les autres ajouts, on retrouve la prise en charge de l’infrarouge lors de l’utilisation de l’application Shield TV ou lorsque vous êtes couplé à un Google Home, ainsi que le changement de la source d’entrée sur votre téléviseur via votre télécommande en infrarouge.

Ces ajouts sont disponibles sur tous les modèles de Shield TV, mais pas sur toutes les télécommandes. Le changement de source d’entrée est limité à la télécommande 2019, tandis que la fonctionnalité IR n’est disponible que sur les télécommandes 2017 et 2019. Enfin, la mise à jour permet aux utilisateurs de configurer une action personnalisée sur le bouton principal, pour une double pression et/ou une longue pression.

La mise à jour est disponible sur toutes les box depuis la toute première sortie en 2015. Cela comprend donc les deux Nvidia Shield 3, sorties en 2019, que nous avons pu tester.

Source : The Verge