Obi-Wan Kenobi : la série explique pourquoi le Jedi a menti à Luke

Luke et Obi-Wan dans l’épisode IV – Crédit : Lucasfilm

Dans Un Nouvel Espoir, Obi-Wan ne révèle pas la vérité à Luke sur Dark Vador. Il lui explique que son père a été tué par le seigneur Sith. Dans Le Retour du Jedi, alors que Luke sait désormais que son géniteur n’est autre que Vador, il confronte Kenobi. Lequel répond, habilement :

« Ton père s’est laissé séduire par le côté obscur de la Force. Il a cessé d’être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c’est arrivé, l’homme de bien qu’était ton père est mort. Donc, ce que je t’ai dit était vrai, mais d’un certain point de vue« . Cette justification métaphorique, le vénérable Jedi ne la sort pas de nulle part, comme nous l’apprend la série fraîchement diffusée sur Disney+ (alerte spoilers !).

Obi-Wan répète à Luke les mots de Vador

Lors du combat final entre Vador et Obi-Wan, ce dernier s’excuse auprès de son ancien apprenti « pour tout ce qui s’est passé ». Mal en point et dominé par Kenobi, Vador déclare alors : « Je ne suis pas ton échec Obi-Wan. Ce n’est pas toi qui a tué Anakin Skywalker. C’est moi ». Cette réplique forte a permis à Obi-Wan de comprendre qu’il n’était pas la cause du basculement d’Anakin dans les ténèbres. De quoi lui faire perdre le poids de la culpabilité qui l’empêchait de ne faire qu’un avec la Force.

Kenobi expliquera plus tard à Luke que Vador a assassiné Anakin car d’une certaine manière, il l’a bel et bien fait, la noirceur ayant dévoré la lumière du Jedi déchu. Jusqu’au Retour du Jedi où Anakin prend le dessus sur Vador pour sauver son fils foudroyé par Palpatine.

Si Kenobi a donc répété à Luke les paroles de son père, c’est bien Yoda qui a empêché Obi-Wan de lui dire la vérité. Le maître Jedi craignait que Luke ait peur d’affronter Vador en sachant que c’était son père, comme nous l’apprend une scène coupée. « Obi-Wan te l’aurait dit depuis longtemps si je l’avais laissé faire. Maintenant, tu portes une grande faiblesse. J’ai peur pour toi », explique Yoda.