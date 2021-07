Star Wars : Yoda a empêché Obi-Wan Kenobi de dire la vérité à Luke Skywalker

Ce mensonge d’Obi-Wan Kenobi a une explication Crédit : Lucasfilm

Si Disney a redémarré Star Wars avec des films et autres séries sur Disney+, les fans restent très attachés à la trilogie originale. Une trilogie avec de nombreux personnages cultes et autres retournements de situation. La plus célèbre, c’est le lien de parenté entre Luke Skywalker et Dark Vador, qui n’est autre qu’Anakin Skywalker… son père ! Une information détenue par Obi-Wan Kenobi depuis le début. Pourtant, le maître de Luke Skywalker ne lui a jamais révélé, laissant le seigneur Sith l’occasion de le faire. Mais pourquoi Obi-Wan Kenobi, bientôt de retour dans sa série, a-t-il dissimulé cet élément ? Une scène coupée était censée l’expliquer.

Un secret gardé par Obi-Wan Kenobi

Luke Skywalker était censé apprendre que Dark Vador est son père de la bouche d’Obi-Wan Kenobi. Son maître lui a toujours dit que son paternel avait été tué par le seigneur Sith. Mais une scène supprimée devait justifier cette absence d’honnêteté.

Après avoir sauvé Han Solo, dont le corps a été perdu par Boba Fett, Luke Skywalker retourne à Dagobah pour finir sa formation Jedi. Le jeune homme parle à Yoda sur son lit de mort, lui confirmant que Dark Vador est bien son père. Le seigneur Sith lui avait appris la vérité dans L’Empire contre-attaque. Yoda meurt et Obi-Wan, sous forme de fantôme de la Force, apparaît. Il explique à son disciple qu’il avait raison à propos d’Anakin Skywalker « d’un certain point de vue ». Mais une scène coupée devait nous offrir une explication plus solide que ça.

Yoda a empêché Obi-Wan Kenobi de dire la vérité

Luke Skywalker a sauvé son père – Crédit : Lucasfilm

La scène coupée était prévue pour apparaître dans Le Retour du Jedi. Et Yoda devait fournir une explication au fils de Dark Vador. « Obi-Wan te l’aurait dit depuis longtemps si je l’avais laissé faire. Maintenant, tu portes une grande faiblesse. J’ai peur pour toi » justifie l’illustre Jedi. Ce secret longtemps gardé l’a été car Yoda le souhaitait, pensant que Luke Skywalker allait craindre d’affronter son père.

Finalement, Yoda, malgré sa grande sagesse, a eu tort. Luke Skywalker n’a jamais été faible en apprenant que Dark Vador est son père. Il l’aura même ramené du bon côté de la Force, le seigneur Sith se retournant contre Palpatine pour sauver son fils.

