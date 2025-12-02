Odyssey OLED G9 : l’écran gaming ultra-large de Samsung tombe à 899 € chez Boulanger !

Le gigantesque écran Samsung Odyssey OLED G9 passe à 899 € au lieu de 1 099 € chez Boulanger. Une baisse rarissime pour un moniteur aussi premium, conçu pour les joueurs les plus exigeants et recherchant le summum de l’immersion.

Sur le marché des écrans gaming, le Samsung Odyssey OLED G9 s’adresse aux joueurs qui veulent vivre leurs jeux autrement. Son immense dalle incurvée et son format ultra-wide transforment chaque session en expérience immersive, où l’on voit et vit plus loin, plus large et plus intensément qu’avec un moniteur classique.

Ce modèle est aussi pensé pour offrir un espace de travail hors norme. Afficher plusieurs applications en parallèle, monter une vidéo ou consulter ses flux tout en jouant devient facile. L’Odyssey OLED G9 s’impose ainsi comme une solution complète, autant pour les loisirs que pour la productivité.

Un moniteur spectaculaire pour jouer et pour travailler

Et la fiche technique de cet écran confirme son ambition : dalle OLED DQHD (5120 × 1440 px), format 32:9, 0,03 ms de temps de réponse, 240 Hz et compatibilité AMD FreeSync. De quoi exploiter pleinement les configurations gaming les plus puissantes avec une fluidité hors du commun et une très grande précision d’affichage.

L’image profite également de l’HDR avec la technologie True Black 400 qui permet d’obtenir un contraste extrêmement élevé et des noirs parfaitement maîtrisés. L’installation n’est pas en reste puisque le moniteur dispose d’un pied ajustable, d’un filtre anti-reflets et d’une connectique complète incluant des ports HDMI 2.1 et DisplayPort.

Une opportunité à ne pas manquer

À 899 €, cet Odyssey OLED G9 s’affiche à un prix rarement atteint pour un modèle aussi complet et récent. Et avec la politique satisfait ou remboursé valable jusqu’au 31 janvier 2026 sur vos achats, vous pouvez le tester en toute tranquillité !